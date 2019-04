Corrupción es el tema de moda. Ha estado en la palestra desde hace…, ya no recuerdo cuánto.

Nos encanta estar señalando como corruptos, por lo general, al gobierno y a los que están en altas posiciones, pero yo discrepo de este punto de vista, porque el país entero está nadando, hace rato, en las aguas de la corrupción.

Malamente puedo yo criticar a nadie, y tacharlo de corrupto, si en las oficinas, cuando llega alguien para ser atendido se le pide un “salve”, o él pasa un par de dolaritos para que se le resuelva el caso; para que se le incluya en la licitación, o se le suministren las propuestas de los competidores; entre otras cosas que se dan; eso convierte al que recibe, al igual que al que ofrece, en corrupto, tan corrupto o igual de corrupto que aquel que pone sobrecostos en una licitación, tan corrupto como aquellos que tienen planillas brujas, como aquellos que quieren aprobar lo que sea, a pesar de saber que no es factible, tan corrupto como el contratista que pone varillas de acero de menor grosor, para ahorrarse unos billetes; y ojo, que es solo un ejemplo, y que tanto ocurre en el gobierno como en la empresa privada.

La corrupción no está en la cantidad de dinero que se ofrece o se recibe, la corrupción está en el hecho mismo. Tan corrupto es el taxista que te cobra 5 dólares por un trayecto de 2.50, como aquel que se robó 10 millones; el hecho es el mismo, y se llama robo.

El problema en Panamá, entre otros, es que a las personas no les gusta llamar las cosas por su nombre. Todo se disfraza, y a nadie le gusta que le digan la verdad, aunque te porfíen que no les gusta la mentira; a eso le llaman diplomacia.

Corrupción, y todos hablamos de lo mismo; sin embargo, ahora que estamos en época electoral, las más de las personas te dicen: yo voy a votar por “x”, porque ya tengo un puesto asegurado; otros dicen: yo voy a votar por “y”, porque es el que nos da; al final, esa es la eterna historia, y yo me pregunto, ¿cuándo le daremos a Panamá? ¿Cuándo pensaremos en lo que quiere Panamá, en lo que necesita Panamá? ¿Cuándo votaremos pensando realmente en Panamá, en lo que es mejor para ella, para nuestro crecimiento como país, en mejores días para nuestras familias, en lo que Panamá desea, y no en lo que los organismos internacionales quieran imponerle? ¿Cuándo tendremos un mejor criterio para ejercer el derecho a voto? Cuando nuestro país se convierta en un país restrictivo, donde las libertades y los pensamientos estén encarcelados, donde instruyan a nuestros hijos con agendas no establecidas por nosotros, donde los valores y principios morales no sean el norte, y donde hayan “pasado de moda”.

Dios quiera que este 5 de mayo próximo pensemos con la cabeza, y analicemos lo que es mejor para el país, no para nuestros intereses individuales y egoístas, pensemos con el corazón, porque este país se nos está yendo como agua entre los dedos, y nos estamos perdiendo en el mar de corrupción, de falta de valores y principios, de falta de integridad, en disculparnos muchas veces diciendo que algo es legal, pero que no por ello es correcto. Pensemos cómo salvar a nuestro país, aun de nosotros mismos, de nuestra desidia, de nuestra falta de interés, del juega vivo que nos está corroyendo y nos está dejando muertos. Dios quiera mirarnos con misericordia para que podamos retomar y enrumbar este hermoso país, tan lleno de riquezas y bellezas para que podamos vivir en paz, con sueños, mirando un futuro promisorio y feliz.

La autora es arquitecta