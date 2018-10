Por qué temen a la cultura y al arte los gobiernos

Hoy somos bendecidos por el tiempo y los conocimientos para definir la cultura y al arte, pero en esencia sabemos que todos convergimos en que la cultura es lo que nos permite convivir con armonía con nuestro entorno. Respetar a otras culturas es la enramada que mantiene que las sociedades se comuniquen y se sensibilicen. Y el arte, por supuesto, es el mensajero de la cultura, es la expresión intangible de la cultura, es la parte expresiva del individuo, la parte de la creatividad del ser humano, es el producto final y sensible de un creador. Todo eso nos indica que definitivamente la cultura y el arte son una necesidad fundamental para el desarrollo espiritual del individuo, para que una sociedad evolucione y se desarrolle. De esta manera, vigorizar su historia y su identidad. Pues un país no solo vive de edificios bien parecidos, de apariencias, necesita también engrandecer su espiritualidad.

Los países crecen y se resplandecen cuando su cultura y el arte son pletóricos en su seno. ¿Por qué entonces la cultura y el arte no son prioridades en los gobiernos en nuestro país? Los últimos seis gobiernos más bien parecen que han dedicado, gota a gota, sus esfuerzos para ir debilitando el poder de la cultura y el arte. Pero cuando dicen que apoyan : hacen más bien como una flor que se regala, sabiendo que se marchitará en tres días, pues su satisfacción es pasajera, es como epitafio el apoyo, dejando en muchos casos más a la tendencia de entretener, y no instruir a la juventud. Y hoy somos testigos de cómo la cultura y el arte no han sido primordiales en sus proyectos quinquenales.

Entonces, sí cabe afirmar que los gobiernos temen a la cultura y al arte. Porque saben muy bien que aquel que se dedica a la cultura y al arte siempre cuestionará, pues el espíritu del artista es preguntar, cuestionar y ser parte de la solución de los problemas sociales de un país, de una nación y de un pueblo.

Así mismo, estas ideas nuestras nos hacen pensar que los gobernantes temen a la cultura y al arte, porque quizás descubrieron que realmente no son sus hijos los que se benefician directamente de ellos, sino la mayoría de la masa panameña, ya que sus hijos no vivirán del arte.

Porque solo basta manifestar hoy, y podemos constatar quiénes son los principales exponentes en música, literatura (poesía, novela, cuento, ensayo y otros), artes plásticas, danza, teatro y cine. Pues estos reconocidos artistas que hoy son representantes de nuestro país, reconocidos a nivel nacional e internacional, en su mayoría vienen de las clases pobre, baja y media.

Pero desafortunadamente es la clase alta la que ha dirigido este país y el resultado es palpable. Acaso tienen razón los que saben cuando dicen que la burguesía panameña es la más ignorante de Centro América. Si es así, qué podemos esperar cuando gobiernan.

El autor es docente y coreógrafo