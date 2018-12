¿Cuánto tiempo se debe esperar para actuar?

Los organismos internaciones hablan sin parar en sus grandes recintos, critican y redactan documentos para utópicamente darle fin a los males de la sociedad latinoamericana, mientras que cientos de personas fenecen sin ningún tipo de piedad.

El acontecer internacional no centra su vista en la realidad de quienes deben proteger, porque no escuchan el clamor de los pueblos sumidos en el caos. ¿Acaso Nicaragua y Venezuela merecen la miseria por la que pasan? El Coloso del Norte solo observa a estos pueblos como si fuesen un lastre para la humanidad.

Las noticias utilizan los funestos genocidios como una tendencia social, y el resto de países latinoamericanos guarda el eterno silencio, porque los lazos de fraterna unidad promulgados para sacar a la corona española, con el pasar de los años se han destruido.

Los gobiernos arrebatan gran cantidad de vidas a punta de plomo en multitudinarias protestas, las personas mueren en los hospitales por falta de medicinas, y muchos encuentran el final de su existencia tratando de escapar de la patria que los vio nacer, pero los gritos de enardecida desesperación que azotan el devenir de sus calles no son escuchados por el mundo.

Nadie interviene en pro de ellos, porque la empatía por el prójimo se ha alejado de la naturaleza del hombre. No se puede esperar la llegada de cascos azules o de ejércitos foráneos para poder reflexionar sobre la actualidad de nuestra comunidad, porque cada una de las situaciones de injusticia que socavan la flagelada pulcritud de nuestro continente nos hacen un llamado a no quedarnos callados, a luchar por una América Latina unida, en la que de una vez por todas no mande el tirano ni se escuche el estruendo de la bota castrense, ya que es el deber imperecedero de nuestros países latinoamericanos el erradicar de una vez por todas la sombra totalitarista que se ha impregnado en las raíces de nuestra sociedad.

El autor es estudiante salesiano