¿Tenemos tiempo para ser felices?

Estamos viviendo en la actualidad, momentos en los que queremos todo rápido o a tan solo un clic. Con tanta tecnología al alcance de nuestras manos, ya nos hemos vuelto muy impacientes. Queremos comida rápida, autos más veloces, motos que vuelen, semáforos en verde, llegar al hospital y que nos atiendan en segundos, aunque no sea una urgencia absoluta, y no hacer filas, excepto si es para que nos regalen algo o nos den dinero, que muchas veces no merecemos.

Nos hemos convertido en una sociedad poco tolerante, en cuanto a esperar se refiere. Estamos en un constante correr. Las horas se pasan del tranque al trabajo, del trabajo al tranque, y luego a la casa, en una espiral sin fin, que no nos da tiempo para detenernos y pensar, si somos felices, con toda esta avalancha de celeridad.

¿Es esta rapidez la base de nuestra felicidad? Cuando pienso qué me hace feliz, me viene a la mente una lista interminable de experiencias, que no tienen que ver con qué tan rápidas fueron, sino con ese sentimiento que despiertan en mí.

Entonces: ¿Qué es la felicidad, para mí? La felicidad es leer un libro, ver una buena película, el olor a jazmín, pues me recuerda a mi abuela; bailar, escuchar música, el olor a bebé, una sonrisa, sentir el sol calentar mi cuerpo, encontrarme con amigos, comer chocolate, bailar un tamborito con mi pollera colorá, la comida de mamá, escuchar una banda tocando al ritmo de los acordes patrios, bañarme en un río, el sonido de las zapatillas de los jugadores de baloncesto, sentir la lluvia tocar mi piel, un buen baño después de sudar, compartir mis conocimientos con las nuevas generaciones de médicos, ver el atardecer, visitar nuevos lugares, ver mi bandera ondear en lo alto del cerro Ancón; un beso que me haga “sentir mariposas en el estómago”; rescatar un perro moribundo, y así muchas otras experiencias que llevan tiempo y que no quisiera que pasaran muy rápido.

Seguro que si nos ponemos a pensar, la felicidad sí es posible, y muchas veces no tiene que ver con dinero o con cuán rápido podamos obtenerla. La felicidad es un estado de ánimo que queremos sea constante y que no pase rápido. Entonces, ¿sí hay tiempo para ser felices?, pues claro, es solo cuestión de aprender y enseñarle a las personas a nuestro alrededor que muchas de las cosas que son importantes toman tiempo, que no todo se logra con el toque de un dedo, y que para ser felices no tenemos que contar con tanta tecnología, y que además depende mucho de nosotros. Que las cosas simples de la vida se disfrutan el tiempo que sea necesario, y que hay muchas que necesitan de un tiempo de espera para poder que sucedan. Tenemos que enseñarles a las nuevas generaciones a ser pacientes y que las cosas buenas de la vida vale la pena esperarlas.

La autora es doctora en medicina.