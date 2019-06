Es tiempo de ir al gimnasio

A pocos días de la toma de posesión de la nueva administración, el nivel de anticipación de cambios positivos en los temas económicos es palpable ante una evidente desaceleración de la economía según los últimos informes oficiales (“INEC reveló que en el primer trimestre del año el producto interno bruto (PIB) real fue de 3.1%” - La Prensa, 10 de mayo, 2019).

Adicionalmente leemos sobre el déficit fiscal, producto de la caída de ingresos reales contra los presupuestados (“ La diferencia entre ingresos y gastos del sector público no financiero en el primer trimestre del año generó un déficit de 966 millones de dólares” - ídem).

Para el ciudadano es motivo de preocupación una tasa de crecimiento muy por debajo a lo que nos hemos acostumbrado. Hemos visto el crecimiento del presupuesto estatal aumentar en decenas de miles de millones ($23 mil millones para 2019 vs. $10 mil millones hace 10 años). La deuda contraída para atender este presupuesto ha pasado de $10 mil millones en 2009 a una deuda por encima de los $22 mil millones en solo 10 años.

Ante este escenario, la pregunta de los mil millones es: ¿cómo se piensa reactivar la economía sin seguir aumentando ni el presupuesto ni la deuda requerida para financiarla? Debido a que las recaudaciones fiscales se han visto mermadas producto de la desaceleración económica, ya hemos escuchado a algunos “opiniólogos” que es inminente un aumento de los impuestos al contribuyente, dado que Panamá tiene una baja “presión fiscal”.

¡No! ¡Y mil veces no! Tal vez es necesario como cualquier familia el ajuste del presupuesto más acorde a los ingresos. Tal vez es necesario considerar la necesidad de bajar los impuestos ampliando la banda de contribuyentes exonerados y la tasa de IR corporativa a aun menos que el 25% actual. Aunque suene contra intuitivo, el ejemplo más reciente de esto ha sido Estados Unidos, cuando el actual gobierno a pocos meses de la toma de posesión logró la aprobación del Legislativo para una baja de las tasas impositivas corporativas y personales, con el correspondiente incremento del PIB a tasas que hasta hace poco se pensaban imposibles para la economía más grande del planeta. Lamentablemente, no se ha logrado el ajuste en el presupuesto norteamericano necesario, generando así los déficits que porcentualmente son muy superiores (19% déficit de ingreso sobre gasto en 2018) a la nuestra.

Nuestra propuesta es la de un gasto estatal que se ajusta hacia la baja con miras a la atención de los realmente necesitados y no la expansión de subsidios que han sido la tónica desde hace ya muchos años. Los ingresos netos del Canal ya no dan para la totalidad de los subsidios actuales y la tendencia que hemos visto es la de incrementos de estos directamente relacionados a la proyección popular que busca la administración de turno con miras a la reelección, situación que no se ha dado en la época posdictadura.

Seguramente este gobierno querrá dejar alguna obra billonaria como legado, pero la capacidad de contraer más deuda ante el escenario arriba planteado sugiere que el modelo APP (asociación público-privada) deberá ser implementado, permitiendo así un mayor campo de acción.

Pensamos que un Estado más esbelto, siguiendo el modelo de descentralización ya trazado con todos los retos que eso implica y con una menor carga impositiva que le permite al sector privado, al fin y al cabo el que genera los ingresos estatales, reactivar el motor económico nacional. Tomando en cuenta que la tasa de desempleo global hoy día ya alcanza el 6%, se hace urgente unas medidas drásticas para beneficio no solamente de los más de 100 mil estudiantes que se gradúan anualmente en búsqueda de futuros empleos, sino también para las personas que en la actualidad ya se encuentran des-o sub-empleados.

El autor es presidente de la Fundación Libertad.