Tiempos difíciles

La complejidad de los tiempos actuales nos absorbe. El ruido ha venido a reemplazar la paz de reflexionar. Antes, para estar en contacto con las personas, debíamos buscarlas. Ahora, con el toque de un botón, podemos llamar por teléfono y hasta ver en video a nuestros seres queridos. Sin negar las bondades de la tecnología, me temo que no la estamos utilizando de la mejor manera.

Tenemos el conocimiento del mundo a un toque en nuestros aparatos inteligentes. Para los que, como yo, conocimos lo que fue buscar con fichas de cartón en una biblioteca, internet es una maravilla. Ahora todo es fácil de encontrar. La inmediatez es el asunto. Y todos deberíamos beneficiarnos de ello.

No obstante, en la época en la que todo se puede buscar con facilidad, no somos más inteligentes. Tampoco somos más cercanos con nuestros seres queridos y, si en 1960 la juventud soñaba con vehículos voladores y salud mundial, la realidad es que hoy algunos empaques de pizza vienen con instrucciones que explican al usuario que la caja no se come.

Pasada la risa inicial, es momento de preocuparnos. ¿Qué carajos pasó? Algo terrible sucedió en los últimos 60 años con la educación y atrapó a la sociedad en una prisión invisible.

Lo macabro de esto es que no fue un error: es un plan realizado metódicamente con el propósito de dominar a las multitudes de maneras sencillas, disfrazadas de entretenimiento. Nada nuevo, de hecho. Pan y circo, lo llamaban los romanos, aunque ahora es solo circo, pues pan no hay.

La inmediatez que proporcionan las redes sociales resta importancia a los eventos, que se transmutan en memes o encabezados efímeros. La velocidad es tal que la frase “eso es periódico de ayer”, utilizada para referirse a una noticia que ha perdido relevancia, debería actualizarse a “eso es un estado de hace media hora”. Así de cambiante es el bombardeo informativo que recibimos a cada minuto, haciendo casi imposible para una mente no enfocada distinguir qué es importante y qué no lo es. Es un truco sucio, pero funciona a las mil maravillas.

Una historia envejecida trata de pasar bajo cuerdas. Los leguleyos de aquellos implicados en un juicio, atrasado por demás, bombardean redes sociales y medios de comunicación al coro de “nuestro cliente es inocente”.

Mientras un sistema de justicia cojo, ciego y manco intenta llevar ante los tribunales a los mega pillos del país, las redes permiten al evadido líder de la pandilla mantenerse “vigente”.

Su grupo cercano, a pesar de estar compuesto por elementos que serían el dream team de Calígula, goza de lo birlado y lo exhibe en redes como supuestos logros empresariales.

¿Cómo es esto posible? Fácil: “denle fiesta a la gente y, mientras la mantenemos entretenida, torzamos las leyes hasta alcanzar nuestro objetivo: impunidad total”.

Han reescrito el manual del pillaje mientras un pueblo dormido se entretiene con un circo de chabacanería y promesas vacías de un país mejor para todos.

Que no hay agua desde hace ocho meses: anunciemos la cercanía de los carnavales.Que hay mala gestión: creemos una crisis de basura.Que no condenan a ningún ladrón de cuello blanco: ¡viene el Mundial!

En tiempos más simples, todos esos ladrones estarían condenados.

En tiempos más simples, veríamos con claridad que la impunidad y el beneficio económico personal son el verdadero fin de muchos de los que piden nuestro voto bajo el pretexto de ser el cambio necesario, pero que, una vez electos, se niegan a soltar la teta estatal.

En tiempos más simples, la verdad sería la norma.

Amigo lector, observe en qué andan los políticos que elige. Entienda sus verdaderos propósitos.

Los ocupa más salir impunes de sus robos y perpetuarse en el poder que el bienestar del país.

Dios nos guíe.

El autor es ingeniero civil y escritor.