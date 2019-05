El tinglado político

Es perfectamente comparable una contienda electoral a un campeonato de boxeo, de fútbol, de lucha grecorromana o cualquiera competencia olímpica en la que, después de ser aporreados por los cuatro costados, el atleta perdedor se inclina levemente hacia su vencedor y los jueces, les da la mano y se retira en paz y satisfecho del deber cumplido. Pero la política no es un juego olímpico, sino un certamen de lucha libre en el que ha quedado en evidencia que casi todos los gladiadores o luchadores son rudos, quedando muy pocos contendores de la categoría de los técnicos. Algunos de esos políticos “rudos” esperan que sus rivales estén de acuerdo en luchar rudamente, sin reglas y sin la menor observancia de la ética y moral en la refriega, pero demandando que los que pierdan lo hagan “olímpicamente”.

Si nos detenemos a fijar la vista en los puntos de vista de los políticos, estaremos cerca de encontrarnos con que lo único que pareciera que capta su mirada es lo que conviene a sus propósitos de llegar al poder y a todo lo que sirva al propósito de impedir que su rival llegue. A la mayoría de los espectadores no le agrada los “rudos” y suele aplaudir a los “técnicos”, pero no siempre ganan estos. Los hombres que tienen a la patria como un “trabajadero” político al que hay que sacarle todo el provecho y ventaja posible han hecho de la costumbre de la trampa y la mentira la ley del juego y han puesto en práctica sus propias reglas, que cambian según mejor les convengan.

A Aristóteles muchos lo han llamado “el padre de la política”. Habría que comprender por qué el sabio filósofo griego dice que los políticos y los gobernantes no debieron necesitar dinero ni familia porque, de esa manera, no tendrían apremios ni obligaciones propias y gobernarían exclusivamente para el pueblo y por el pueblo. Definitivamente que esto suena a utopía, pero la idea realmente tiene mucho sentido, solo que los hombres idealistas e ideales casi que no existen.

¿Se imagina usted a los políticos panameños (los rudos y los técnicos) haciendo votos de castidad y pobreza con el propósito de dedicarse únicamente a servir a la comunidad? La Iglesia católica pudiera ser un ejemplo de ese ideal aristotélico porque los sacerdotes se someten al voto de pobreza y castidad para servir enteramente a Dios, a la feligresía y a la Iglesia... con todas las fallas, errores y omisiones propias de los seres humanos.

¿Pero, qué sentido tendría todo esto si no fuera exclusivamente por el deber altruista de servir a la patria?

Lamentablemente, la historia de Panamá no registra muchos nombres de políticos altruistas. Podremos, entonces, ir concluyendo que el genuino y auténtico político que practique la política con amor a la patria y respeto por la opinión nacional e internacional, es un hombre al que el filósofo Diógenes tendría que buscar con una linterna a pleno sol. No obstante, soy un convencido de que en Panamá existe un puñado de esos hombres que todavía comen honor y viven con dignidad. Son esos hombres los que deben subir al tinglado a impedir que los golpes prohibidos se hagan válidos y sigan ganando los “rudos”.

El autor es abogado y exrector de la USMA.