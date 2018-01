Los trabajadores informales: ¿una tragedia o una maravilla?

Hace algunas semanas René Quevedo escribió, en Martes Financiero, un importante artículo sobre “Trabajadores independientes vs informales”.

Siempre me ha molestado la forma denigrante en que las autoridades nacionales e internacionales hablan de “los informales” como si fueran una especie de peste que toda función de gobierno debe procurar eliminar. La estadística de “empleo” siempre es de “formales” o de empleados dependientes de una planilla de las que se les descuentan debidamente su impuesto sobre la renta, y cuotas a la Caja de Seguro Social. Así se maneja la estadística desde los tiempos de la pera… y según las burocracias nacionales e internacionales así debe seguir, al parecer de forma perpetua.

Así las cosas, la enorme preocupación de las burocracias es el nivel creciente de los trabajos (porque no son empleos) “informales”, que en nuestro Panamá ya suman por allí del 46%.

Señores burócratas: tachen de sus escritos y vocabularios el despectivo calificativo de “informales” y adopten el de “independientes”... ¡y todos debemos celebrar que cada día sean más! Estos son un factor de modernización... son realmente el motor de nuestra economía. Todos nuestros sistemas y objetivos – desde la educación más básica - deben estar orientados hacia crear más y más “independientes”. Nuestras escuelas deben abandonar la memorización y búsqueda de graduarse para ser “buen empleado o dependiente”, a aprender a pensar creativamente en busca de “crearse su propio trabajo independiente”.

¿Quiénes son estos independientes? Son empresarios, la mayoría de los cuales se inician como microempresarios y van creciendo a pequeños empresarios para luego alcanzar a ser empresarios medianos... o grandes. Son profesionales independientes que ofrecen sus servicios a múltiples agentes económicos, incluso domésticos (as) independientes que sirven a múltiples hogares a la semana. Ni hablar de los jóvenes inventores en el campo electrónico y computacional que a diario llenan necesidades hasta ayer desconocidas.

Estos creativos motores de nuestra economía, según René Quevedo, en 10 años aumentaron su protagonismo 25 veces en la expansión del empleo, de 3% de 2004-2009, a 76% en 2014-2017. ¡No me digan que esto no es motivo de celebración nacional! Mientras los burócratas se quejan por la terrible tragedia del aumento de la “informalidad”. ¡Despierten!... hay un mundo nuevo en ebullición… y ustedes no se han dado cuenta. Para ponerlo en términos de fácil entendimiento: la economía mundial... y la panameña… se están “uberizando”, abriéndose y democratizándose. Ya no es necesario un gran capital para crear una gran empresa. Como lo dijo el director de Investigación del OIT “el nuevo modelo que está surgiendo no se basa en el trabajo asalariado, sino en el de los autónomos independientes”.

Ya todas las empresas formadas tienen a su servicio excelentes profesionales de múltiples ramos que no están, ni quieren estar en su planilla. Son los llamados freelancers que se autoimponen su propio horario y condiciones de trabajo.

No solo los burócratas tienen que cambiar sus definiciones, estadística… y actitud, sino que la DGI tiene que simplificar profesionalizar y despolitizar sus auditorías, porque cada día serán menos los que paguen impuestos por descuento de planilla. La Caja de Seguro Social tendrá cada día menos aumento de emplanillados y los independientes comprarán más y más seguros de enfermedad privados. Los sindicatos deben ir modificando sus modelos al haber menos obreros o empleados de planilla sujetos al descuento de cuotas sindicales... los bancos tendrán que ajustar sus modelos de préstamos dependiendo menos de los descuentos de planilla… y así un larguísimo etcétera.

La conclusión: ¡fuera la palabreja “informales”! ¡Viva el aumento y crecimiento de los “independientes”!

El autor es fundador del diario ‘La Prensa’