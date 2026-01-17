Panamá, 17 de enero del 2026

    Riesgos ambientales

    Trabajo y riesgo: por qué procesar el material tiene sentido ahora

    Julio Javier Trelles Metzner
    La empresa canadiense señaló en un comunicado que las autoridades panameñas no han proporcionado "bases legales" para el "plan de cierre" de Cobre Panamá. Fotografía de archivo. EFE/Bienvenido Velasco

    Más allá del debate, la gestión del material acumulado es una oportunidad crítica para mitigar riesgos ambientales y generar empleos a corto plazo.

    Si la decisión del Órgano Ejecutivo es avanzar en el procesamiento del material acumulado en la mina Cobre Panamá, conviene mirarla con pragmatismo y sin dogmas. La movilización de equipos, la contratación de mano de obra y la demanda de servicios y productos pueden generar actividad económica inmediata en un contexto de desempleo oficial del 9.5% en 2025, con efectos directos sobre comercios, proveedores locales y las comunidades aledañas al proyecto minero.

    La medida no es una solución definitiva; puede, sin embargo, reducir pasivos ambientales y activar empleo en plazos relativamente breves. El cierre previo de la operación tuvo un impacto severo: cerca de 40,000 puestos de trabajo se perdieron, entre empleos directos e indirectos, según estimaciones del sector; ese antecedente explica la urgencia de evaluar opciones de rápida implementación que ofrezcan resultados tangibles.

    La desconfianza pública es legítima; la ciudadanía debe exigir información clara sobre cronogramas, empleo generado y resultados para asegurar que los beneficios se den de forma apropiada. La fiscalización por parte de las autoridades competentes y de la sociedad civil, mediante métodos basados en ciencia, tiene un rol fundamental. Se trata de un tema de alta sensibilidad nacional; no puede darse cabida a decisiones ajenas al análisis de datos primarios y a criterios científicos.

    En términos económicos, la movilización de recursos produce un efecto multiplicador inmediato: salarios que se gastan en la economía local, proveedores que recuperan flujo de caja y pequeñas empresas que vuelven a operar. En un escenario de urgencia, esos impactos son importantes y deben aprovecharse con sensatez.

    Si la ejecución demuestra impactos tangibles —empleos formales, movimiento real de proveedores locales y controles ambientales efectivos—, la medida habrá tenido sentido. Evaluar las acciones por sus efectos y exigir transparencia es la postura responsable que la situación del país demanda.

    El autor es empresario y comunicador. Vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Proveedores de la Industria Minera de Panamá (APIMPA).

    Julio Javier Trelles Metzner

