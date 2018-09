La trampa de Tucidides y la diplomacia vareliana

En los últimos días, sendos artículos han aparecido en la prensa, comentando el hecho de que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha llamado a consulta a sus embajadores encargados en El Salvador, República Dominicana, y a la presente encargada de negocios en la República de Panamá, Roxanne Cabral . ¿ La excusa? , el rompimiento de relaciones diplomáticas con Taiwán y el pleno reconocimiento de la República Popular de China como la legítima representante de este poder asiático.

Este acontecimiento, a todas luces quijotesco, trata de obviar que el mismo Estados Unidos ya extendió el reconocimiento diplomático a este país hace mas de cuatro décadas. Entonces, ¿qué podemos leer entre líneas? La tardía reacción de una potencia a lo que algunos han llamado la política económica de “entreguismo” de Juan Carlos Varela con China.

Hay que sufrir de una endémica miopía histórica para justificar lo que algunos medios han informado: que la nueva Embajada de China estaría ubicada en la entrada del Pacífico al Canal (Albrook o Clayton), vía interoceánica que, queramos reconocer o no, fue construida por Estados Unidos, o que fue la Cancillería panameña la que asesoró a República Dominicana en el proceso de establecer relaciones bilaterales con China. Varela ha querido sumarse así al “Nuevo camino de la Seda de China”, concediendo licitaciones a diestra y siniestra, sin tomar en consideración muchos otros elementos geopolíticos que están en juego.

Al presidente le vendría bien leer un poco de historia y remontarse a Tucidides. Este fue un gran estudioso griego que en el siglo IV, antes de nuestra era escribió la Historia de la Guerra del Peloponeso, obra maestra en que narra “el ascenso de Atenas y el temor que esto inculco en Esparta, lo que hizo que la guerra fuera inevitable”. Según Tucidides, “presionar demasiado a los miembros de la perisferia genera un espíritu de autodefensa que obliga a reaccionar”. Esto nos lleva a lo que grandes historiadores han llamado la Trampa de Tucidides. La mejor descripción la ofrece un artículo de la BBC: “Se refiere a la tensión estructural letal que se produce cuando una potencia nueva reta a otra ya establecida, que crea las condiciones para que estalle una guerra”. ¿Suena alarmista y pesimista? Graham Allison, profesor de la Kennedy School de Harvard, escribió un libro titulado: Con destino a la guerra, es posible que Estados Unidos y China escapen a la Trampa de Tucidides? El profesor ilustra 16 ejemplos que no. Como él mismo señala, después de la Segunda Guerra Mundial EU facturaba casi el 50% del mercado económico mundial. En 1980 bajó al 22%. Tres décadas de crecimiento económico de China lo redujeron al 16%. Agrega: China representaba el 2% de la economía mundial en 1980. Este subió al 18% en 2016. Ejemplos, en los últimos tiempos de la Trampa: el Imperio Habsburgo que fue compelido por el Imperio Otomano. La Primera Guerra Mundial en la cual la hegemonía británica fue retada por la alemana. Pero hay que recalcar que hay otros ejemplos donde la competencia geoeconómica no devino en una guerra. El Reino Unido vs. Estados Unidos a principios del siglo XX, o la rivalidad entre Estados Unidos vs. La Unión Soviética de los 1940-1980, aunque hay que resaltar que la competencia fue más ideológica y militar que económica.

Pero no es solo Tucidides; la ingenuidad de este gobierno va mucho más allá. ¿Quién no recuerda la Doctrina Monroe, diseñada por John Quincy Adams y enarbolada por el presidente norteamericano James Monroe, nada menos que desde 1823? Esta doctrina encontraba su inspiración en: “América para los Americanos”, y fue principalmente enunciada para evitar cualquier intervención europea en Las Américas, la cual sería vista como una agresión. ¿Cree este gobierno que la gran potencia que es Estados Unidos se va simplemente a sentar y a esperar que China se entrometa más y más en lo que ha sido histórica y geopolíticamente una de sus principales esferas de interés e influencia?

El autor es empresario