Transformar o quedarse atrás: el futuro del crecimiento empresarial

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

El nuevo informe de Deloitte, The Growth Transformer’s Playbook (2025), plantea una verdad incómoda: el crecimiento ya no depende de seguir recetas lineales ni de proyectos con fecha de cierre. La transformación debe ser permanente, integrada en el ADN de las organizaciones, y las fusiones y adquisiciones (M&A) emergen como la palanca más poderosa para acelerar ese cambio.

La tesis central es clara: las empresas que utilizan el M&A no solo como herramienta de expansión estratégica, sino como plataforma de reinvención, duplican o triplican los retornos para sus accionistas frente a aquellas que se limitan a ajustes incrementales. En otras palabras, el futuro pertenece a quienes se atreven a jugar en grande.

Pero ¿qué significa en la práctica ser un growth transformer? El informe identifica seis prácticas que separan a los líderes del resto:

Mentalidad transformadora real. No basta con crecer; hay que hacerlo con propósito, integrando movimientos orgánicos, inorgánicos y colaborativos. Las adquisiciones dejan de ser compras oportunistas para convertirse en lanzaderas capaces de redibujar sectores completos. Optimizar la cartera como un inversionista activista. En un mundo donde las reglas cambian al ritmo de la geopolítica, la transición energética o las disrupciones tecnológicas, no se puede gestionar con mentalidad conservadora. Hay que equilibrar resiliencia y crecimiento con dinamismo, soltando lo que resta valor y potenciando lo que lo multiplica. Transformar mientras se transacciona. Los growth transformers no esperan a cerrar un deal para innovar. Desde el día uno, vinculan la operación a plataformas digitales, datos y tecnología, acelerando la creación de valor en paralelo a la integración. Esta simultaneidad es la que permite ganar velocidad y sorprender al mercado. Colocar la tecnología —en especial la IA— en el centro del negocio. No como mera herramienta de eficiencia, sino como generadora de ingresos y creadora de mercados. La lección es dura: quienes vean la IA solo como soporte administrativo quedarán rezagados frente a quienes la usen para reinventar industrias. Colaboración radical. Ninguna empresa transforma sola. Startups, socios tecnológicos, fondos de capital e incluso competidores se vuelven parte del ecosistema. Lo que antes generaba recelo hoy es un requisito de supervivencia. Transformar la fuerza laboral. No hay transformación sin una cultura que premie la adaptabilidad y el aprendizaje continuo. Preparar equipos para un futuro habilitado por IA exige inversión en capacitación y valentía para cambiar comportamientos y estructuras.

El informe tiene un tono de urgencia: esta transformación no es para los tibios. Implica riesgos, exige coraje y puede definir carreras ejecutivas o la reputación de un consejo directivo. Pero también es la vía para generar valor duradero no solo para los accionistas, sino para la sociedad.

Aquí surge una reflexión crítica: la hoja de ruta está pensada para los gigantes corporativos con recursos abundantes, pero representa un reto mayúsculo para las medianas y pequeñas empresas. ¿Cómo aplicar una estrategia de M&A transformacional cuando apenas se cuenta con márgenes para invertir en digitalización básica? El riesgo es que la brecha entre los growth transformers y el resto se amplíe aún más, dejando a muchos actores sin herramientas para competir en igualdad de condiciones.

Sin embargo, la esencia del mensaje trasciende el tamaño organizacional: la transformación ya no es un proyecto, es una capacidad permanente. Incluso empresas sin músculo para adquisiciones multimillonarias pueden aplicar la lógica de reinvención continua, la colaboración abierta y la apuesta tecnológica como motor de valor.

Para América Latina, este llamado es aún más urgente. La región enfrenta un dilema: abrazar la transformación con audacia o quedar como espectadora de la revolución empresarial global. El momento de actuar es ahora: explorar alianzas, invertir en tecnología y cultivar talento adaptable. No se trata solo de crecer; se trata de sobrevivir con relevancia.

El autor es socio de Deloitte Panamá.