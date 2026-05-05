Transición energética: tensiones geopolíticas, guerras de relatos

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El conflicto en Medio Oriente está llegando al segundo mes, mientras la guerra en Ucrania ya acumula más de cuatro años. Ambos conflictos han tenido fuertes repercusiones en los mercados energéticos, así como también han afectado a los mercados agrícolas: incremento de precios, aumento de la volatilidad, disrupción en la oferta y problemas de abastecimiento. Las crisis que se evidencian plantean un nuevo contexto, en el que las decisiones de consumo, inversión y financiamiento se ven afectadas por la geopolítica.

A las tensiones y los conflictos que se superponen en el ámbito militar se le suman las guerras de relatos en torno a la transición energética. Independientemente de las escaramuzas, resulta evidente que las fuentes limpias serán las ganadoras de esta última disputa. A sus credenciales ambientales hay que añadir las ventajas económicas: los avances tecnológicos muestran que la generación eléctrica a partir de renovables es la más barata en cualquier lugar del mundo. A esto se suma el carácter universal de su disponibilidad, así como la gratuidad que presenta el recurso asociado al costo marginal nulo. En otras palabras, avanzar con la transición es romper con la dependencia fósil.

Convocados por los Países Bajos y Colombia, en los últimos días de abril representantes de más de cincuenta países se reunieron en la ciudad colombiana de Santa Marta para discutir la transición energética. La citada conferencia convocó a una quinta parte de los productores y a más de un tercio de los consumidores, cuyos líderes entienden que avanzar con la transición no resulta una obligación ética sino una apuesta estratégica de cara al futuro. Y, ciertamente, la conferencia llega en un momento tan oportuno como crítico. Transcurrido más de un mes de conflicto en Medio Oriente, el aumento en los precios del petróleo y gas les ha costado hasta 111.600 millones de dólares a empresas y hogares. La otra cara de la moneda son los beneficios extraordinarios que están embolsando las empresas petroleras, que distintos estudios estiman por encima de los 30 millones de dólares por hora.

El conflicto no solo provoca aumentos en los combustibles, con repercusión inmediata en los bolsillos de los automovilistas y en el precio del transporte. También afecta a la cuenta eléctrica o a la provisión de fertilizantes. Todo ello se refleja en el índice de precios de energía que publica el Banco Mundial, con un aumento del 41,6% tras el desencadenamiento del conflicto, lo cual se explica por un barril de petróleo Brent que se encuentre por encima de los US$ 110, mientras que los precios de los fertilizantes aumentaron un 26,2% desde el inicio del conflicto.

Pero el conflicto no solo ha hecho aumentar los precios, sino que la escalada bélica ha impactado en la infraestructura de la mayoría de los países de la región. Se trata de una disrupción en la oferta de mucha magnitud, ya que por el estrecho de Ormuz pasa más del 20% de petróleo y gas. Bajo tales circunstancias, resulta poco probable que los precios vuelvan a los niveles previos en el futuro inmediato.

El conflicto muestra que depender de los combustibles fósiles resulta fuertemente oneroso en lo económico, además de extremadamente riesgoso en lo estratégico. Aunque la mayoría de los asistentes a la citada conferencia provienen de Europa y América Latina, puede que algunos de los ausentes sean quienes deciden avanzar más rápidamente con la transición. Dicha afirmación surge de observar el efecto que genera la guerra en India, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia u otros países asiáticos, pero también en territorio europeo.

Filipinas es uno de los países más afectados por la guerra de Irán, con aumentos en el precio del diésel que presionan sobre la inflación al tiempo que generan un fuerte descontento social. Importador de combustibles, la economía del país resulta expuesta a los vaivenes del mercado petrolero tanto como a las consiguientes abultadas cuentas que afectan su balanza comercial, tal como lo evidenció en 2022. Las tensiones geopolíticas alrededor del Mar del Sur de China llevaron a las autoridades del país a renegar de la cooperación en el pasado, una actitud que actualmente está siendo reconsiderada: la guerra destaca el imperativo de la transición.

Pero los aumentos de precios también inducen cambios en las conductas, al menos de aquellos con capacidad para cambiar su automóvil o instalar paneles solares en sus hogares. Considérese, si no, la actitud adoptada en 2022 por el gobierno de Pakistán, que decidió avanzar con la difusión de energías renovables. Según destaca un estudio reciente del centro de investigaciones en energía y aire limpio (CREA), tal decisión le permitió a este país ahorrar más de 12.000 millones de dólares gracias a la instalación de paneles solares en hogares, establecimientos agrícolas y fábricas. Desde finales de 2021 a diciembre del 2025 se quintuplicó la participación solar en generación eléctrica, lo cual redujo el uso del gas natural, lo que permitió al gobierno revender el excedente en los mercados internacionales.

Las decisiones de invertir en renovables no solo surgen con fuerza entre los asiáticos. Un trabajo reciente de Clean Air Task Force destaca la continuidad de los proyectos de energía limpia en el continente africano, una decisión considerada estratégica para abastecer la creciente demanda que se evidencia en la región, que promete inversiones por más de 100.000 millones. Cabe destacar que los fondos surgen de un grupo de inversores provenientes de Qatar, Kuwait, EAU, Arabia Saudita y Bahréin.

Un informe del Banco de España consigna que en 2024 el precio mayorista de la electricidad resultó un 40% más barato que en 2019 dada la creciente relevancia de las energías renovables en la generación. Todo ello explica la decisión de acelerar la inversión en energías renovables, redes de transmisión y eficiencia energética adoptada por la Comisión Europea (COM/2026/116), involucrando al Banco de Inversiones Europeo con más de 75.000 millones, un monto que serviría para apalancar proyectos por valores mucho mayores.

A lo anterior podría sumarse el creciente interés en los autos eléctricos que se evidencia en Europa y Estados Unidos, dado el fuerte aumento que sufrieron los combustibles después de iniciado el conflicto. Un llamado de alerta para las terminales tradicionales, que siguen bregando por retrasar la normativa ambiental.

En círculos especializados, la guerra en Irán es pensada como disruptiva, otro “momento COVID” que altera la forma de pensar el problema energético entre gobernantes y empresarios. Al pensar invertir en una nueva planta manufacturera, ¿cómo resuelvo la cuestión energética? ¿La aprovisiono a gas o apuesto por renovables? ¿Sigo invirtiendo en automotores de combustión interna o invierto en líneas de producción de vehículos eléctricos?

Los inversores observan los peligros que entraña mantener sus activos en empresas petroleras, mientras la rentabilidad de los fondos de inversión en energía limpia crece por encima del global. Las discusiones de Santa Marta dejaron avances notables, incluida la creación de un panel científico en materia de transición energética. Avanzar en dicha dirección resulta imperioso, pues los riesgos climáticos crecen más rápido de lo esperado.

El autor es es investigador asociado del Departamento de Economía del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de San Martín.