Tres años llevando ciencia al campo

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En el corazón del Arco Seco nació una idea sencilla y poderosa: que la ciencia sirva primero al productor y al territorio. Con ese propósito, hace tres años se formalizó el Centro de Investigaciones Agroecológicas del Pacífico Central de Panamá (CIAPCP-AIP) como un centro regional de investigación, desarrollo e innovación impulsado por SENACYT, orientado a llevar investigación aplicada a quienes más lo necesitan: productores, fincas, cooperativas y comunidades que sostienen la seguridad alimentaria del país. Desde entonces, el Centro ha convertido un principio en práctica: producir mejor y con respeto por la naturaleza, integrando agroecología, datos y trabajo en equipo.

¿Qué cambió en estos tres años? Decisiones mejor informadas en finca. El muestreo y análisis de suelos, savia y aguas dejó de ser un lujo para convertirse en una herramienta cotidiana; el compostaje agroindustrial y en fincas transformó residuos en fertilidad; la agricultura digital y el monitoreo ambiental acercaron mapas, sensores y tableros de control a los cultivos; y los servicios de calidad e inocuidad reforzaron la confianza del consumidor. Todo bajo una regla clara: lenguaje sencillo, evidencia útil y soluciones verificables.

La clave ha sido trabajar en red. El Centro se ha construido con respaldo académico, municipal y empresarial, y ha sumado alianzas con instituciones públicas para conservar suelos y agua, restaurar paisajes productivos y fortalecer capacidades locales. Estas sinergias han permitido llegar más lejos con menos, evitando duplicidades, compartiendo recursos y priorizando lo esencial: resolver problemas reales con ciencia aplicada.

El futuro inmediato del CIAPCP-AIP se resume en tres verbos: medir, formar y escalar. Medir el impacto con transparencia; formar a jóvenes y productores para que la innovación no dependa de un taller aislado, sino de una comunidad de práctica; y escalar lo que ya funciona, sin perder la identidad: una ciencia que camina el territorio, escucha al productor y transforma realidades. Tres años después, la promesa sigue intacta: las soluciones están en la naturaleza; la ciencia ayuda a comprenderlas, validarlas y ponerlas al servicio de todos.

El autor es fitopatólogo, investigador y miembro fundador del CIAPCP-AIP, e integrante de Ciencia en Panamá.