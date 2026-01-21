Tres días no son suficientes ¿Queremos padres ausentes o presentes?

Exclusivo Suscriptores

Opinión

Es común escuchar que la familia es la primera escuela del niño, o que los valores y principios empiezan a forjarse en el hogar; sin embargo, una y otra vez podemos ver en distintos titulares que las bases de nuestros jóvenes se han venido socavando. La pregunta es: ¿qué está haciendo el Estado panameño para fortalecerla?

El proyecto de ley de paternidad que he propuesto en la Asamblea Nacional es una iniciativa que nace de un desbalance que solo reconoce tres días como licencia para el padre, colocando a Panamá muy por debajo del promedio regional, si lo comparamos con otros países de la región que se ubican entre 10 y 15 días.

Cuando un hombre se convierte en padre de familia, adquiere una responsabilidad con el recién nacido y asimismo con la madre de la criatura, que, especialmente tras una cirugía, necesita mucho apoyo para su recuperación. ¿Y quién más importante que el esposo para poder brindarle esta atención?

En el momento más vulnerable de la madre, el padre debería poder estar presente, en ese instante en el que el vínculo familiar se fortalece y los valores y principios empiezan a forjarse.

¿Cuánto cuesta el bienestar de una madre panameña? Es importante preguntarnos esto porque, usualmente, el argumento en contra de iniciativas como estas es que el costo de implementar más días de licencia ocasionaría un impacto negativo. Y es por esto que no pretendo que la licencia sea ampliada de manera irresponsable; más bien, lo que proponemos es una medida conservadora y viable.

Nuestra propuesta contempla pasar de tres días de licencia a diez días. Sabemos que esto aún resulta insuficiente para crear un vínculo pleno entre el padre y su hijo o hija; sin embargo, representa un avance en la dirección correcta.

Panamá necesita comprometerse con este tipo de políticas públicas que buscan fortalecer nuestros hogares, la crianza de nuestros niños y el vínculo entre cónyuges. Solo así, desde esos primeros días de vida, podemos demostrar un compromiso real con el fortalecimiento de las bases de nuestro país.

El autor es diputado independiente del circuito 8-2 para el período 2024-2029.