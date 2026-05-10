Tres retos del futuro rector de la Universidad de Panamá

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Gran parte de lo que ocurre en el plano económico y político del país puede tomar de base los actuales candidatos a la rectoría para trazar sus planes de trabajo —si es que todavía se están afinando—. Es menester que afilen su olfato deductivo para evitar los contratiempos y el mal sabor que está dejando la gestión del actual gobierno en el paladar de los panameños.

Hace unos días llegó a mis manos un breve recorte en el que uno de los aspirantes a la rectoría proponía dos medidas —una relacionada con el menú y otra con los programas anexos—; iniciativas candorosas, pero de dudosa viabilidad. Lo primero que debe comunicar un candidato es la pregunta más sencilla, pero necesaria de todas: cómo defenderá el presupuesto y cómo gestionará los recursos faltantes. Conviene no repetir el limbo operativo que caracteriza la administración actual del país. La apelación simplista al “chenchén”, difundida por José Raúl Mulino, más que una solución revela una peligrosa ilusión de suficiencia. Es la misma jactancia del lobo que se creía superior al hombre y que el zorro desenmascara con precisión: «¡Lanzas tu hacha tan lejos que luego no puedes ir a buscarla!» en el famoso cuento de los Hermanos Grimm.

De decir, e incluso de hacer… ¿qué es lo que no se puede en esta vida? Casi todo. Pero hacer lo máximo con lo mínimo es allí donde está el problema fundamental de la economía que, después de muchos siglos de ciencia organizada, sigue planteándose todos los días. Hoy, en esta campaña política universitaria, en un momento decisivo para la academia, estrechada a nivel presupuestario no solo local, sino internacionalmente, lo interesante está en definir cómo se reinventa la Universidad de Panamá para defender el papel fundamental que tiene en la sociedad panameña, cómo se apalanca a través de la investigación y cómo simplifica procesos y dinamiza su gestión frente a la burocracia de su estructura institucional.

A mi juicio, son esos los tres retos fundamentales. En cuanto a lo primero, la Universidad de Panamá no solo es la que más egresa y menos cobra por estudiante, sino también —junto con la Universidad Autónoma de Chiriquí— la que resguarda saberes no mercantilizados: Humanidades y Bellas Artes (Antropología, Filosofía, Historia, Lenguas, Música, Teatro, Danza), así como otros campos afines. Su misión trasciende la demanda: preserva el acervo cultural que sostiene la episteme y la gnosis de la nación. Sin ello, la academia se vaciaría de sentido. Pocos parecen advertirlo —aunque la inquietud es global—: de no ser así, Nuccio Ordine no habría escrito La utilidad de lo inútil, obra que le valió el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, si bien la muerte le impidió recibirlo. En torno a lo segundo, a veces se suele olvidar que el mayor tesoro humano es la propiedad intelectual, y que todo aquello que derive de la misma supondrá tasas internas de retorno superiores al mercado convencional. Aglutinar a las mentes de nivel superior del país, en el escenario más diverso, como lo conjuga la UP, representa una entrada abierta de talento y conocimiento, sin techo financiero. Basta un recorrido por la Dirección General de Registro de la Propiedad Industrial para advertir la proliferación de bufetes de propiedad intelectual, al servicio de empresas que capitalizan con lucidez la rentabilidad de la invención humana. De lo último, no tengo la más remota idea de cómo afrontarlo. Formada en la UP, pero entrenada en la empresa privada, aún me desconcierta la burocracia: papeles en perpetua peregrinación —de ventanilla en ventanilla, de sede a central, de junta en consejo—, como si el trámite fuese fin y no medio, mientras el mundo progresa con una celeridad desbordante. Toda propuesta que prescinda de estas tres dimensiones está destinada a confrontar, inexorablemente, el problema cardinal de la sostenibilidad.

La autora es docente/Centro Regional Universitario de Veraguas, Facultad de Economía/ Universidad de Panamá.