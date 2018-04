Un triángulo invertido de Odebrecht

Los días 13 y 14 de abril de 2018 fueron testigos del mayor conclave hemisférico en Lima, Perú. En razón de ello, haremos un esfuerzo por radiografiar el evento. Iniciamos con subrayar el cambio radical del escenario americano, caracterizándose por el debilitamiento de los gobiernos latinoamericanos de “izquierda”, que servían de apoyo a los países del ALBA en la OEA como Brasil, Argentina, Chile y Ecuador, ahora más cercanos a Washington.

Sin dudas, el ambiente hemisférico de 2018 (cita de Lima) respecto al de 2015 (cita de Panamá), se muestra contradictorio. En la Cumbre de Panamá desde el norte, Barack Obama se esforzaba por mantener unas relaciones cordiales con América Latina contrario sensu, en Latinoamérica, los gobiernos contestatarios de Washington, que se ufanaban por poner a Estados Unidos contra las cuerdas.

En esta Cumbre de Lima, el panorama se invirtió. En América Latina predominan los gobiernos neoliberales pronorteamericanos, mientras que los Estados Unidos es dirigido por un gobierno de sesgo antimexicano, contrario a los países de m… del triángulo norte de Centroamérica, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela.

Todo ello, a pesar de que Washington es consciente de que en el subcontinente China lo está desplazando, por lo que, en vez de aprovechar la oportunidad de revertir la situación; por carecer de una agenda clara sobre su política hacia la región, consciente de que no tiene nada que ofrecer y de que sería un invitado incómodo, el presidente de los Estados Unidos; por primera vez en la historia de las Cumbres, renunció a asistir al evento.

Otra particularidad hemisférica de la Cumbre de Lima es la aceptación de la participación de un gobierno cuya legitimidad fue denunciada por la propia OEA, como lo fue el gobierno de Honduras.

Sobre el particular, es prudente subrayar que desde el fracaso de la OEA en Panamá en 1989, se demostró la insuficiencia operacional y normativa del sistema interamericano, para implementar los principios de la democracia representativa y la solidaridad democrática.

El primer paso para remediar tal insuficiencia fue la reunión de la AG/OEA/1991, que aprobó el “Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del Sistema Interamericano” y se adopta la Resolución “Democracia Representativa”, que creó un mecanismo para responder de manera automática a una interrupción ilegal del proceso democrático en cualquier país de la región, transformándose en una obligación normativa implementada mediante la acción colectiva pacífica.

Fortalece tal línea de acción, la reforma de la Carta de la OEA a través del Protocolo de Washington, en diciembre 1992, cuando la XVI AGE aprueba el artículo 8 (bis) referente al tema de la suspensión de un Estado miembro de la Organización.

Años después, en la tercera Cumbre de las Américas, celebrada en Quebec, abril 2001, se aprueba la Declaración de Quebec, la cual consagra que “cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas”. Por último, tiene lugar la adopción de la Carta Democrática en la 28ª AG de la OEA, en septiembre de 2001 en Perú.

Con todo, desgraciadamente, la doctrina hemisférica sobre gobernabilidad democrática a menudo no solo es pisoteada por interpretaciones selectivas de quien la auspicia: los propios Estados Unidos, país que pauta la línea de cumplimento o no de la Carta; sino que dicha alteración termina siendo apoyada por los propios países latinoamericanos.

Tal es el caso recienteen el que la OEA no reconoce legitimidad al régimen de Honduras y, sin embargo, luego del asentimiento del mismo por el Gobierno estadounidense, este termina vergonzosamente santiguado por la mayoría de los gobiernos de la región, desde su apócrifo origen. Atributo exclusivo del conclave limeño es que ahora existe un gobierno en Washington que denuncia el acercamiento con Cuba sin concesiones, lo que implica la renuencia de Donald Trump, en participar con Raúl Castro, en una misma reunión hemisférica. A propósito, la primera vez que se cuestionó la ausencia de Cuba en una Cumbre de las Américas tuvo lugar en Chile, en abril 1998, en la II Cumbre. No obstante, no fue hasta Mar del Plata en 2005, cuando se sintió fuerte el reclamo. Luego de ello, en la V Cumbre en Trinidad y Tobago, abril 2009, paso a exigencia la presencia de La Habana, por Argentina, Brasil, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. En la VI Cumbre de Cartagena de Indias, Colombia abril 2012, el caso cubano amenazo con dinamitar el evento por la inasistencia de Ecuador, Venezuela y Nicaragua y la amenaza de Bolivia, Brasil, Argentina y Uruguay y los países caribeños; de no presentarse en la próxima Cumbre.

Precisamente, fue en la Cumbre de Panamá. Ciertamente, tal logro se explica, porque la normativa de la OEA sobre las Cumbres en principio no lo prohíbe, toda vez que no es un órgano de la organización, por presión del ALBA y gobiernos afines, que condicionaron la inclusión del régimen cubano, a su participación en la cita panameña; por el interés de los Estados Unidos en reincorporar a Cuba a su esfera de influencia, ante la ofensiva diplomática, militar y económica sino-rusa de satelizar la isla, y por el temor del gobierno panameño de Juan Carlos Varela, de que la cita naufragara.

La Cumbre peruana no es menos singular, respecto a otras, por la palpitante antinomia de aceptar la participación de Cuba en la Cumbre y negar la participación de Venezuela, como si Cuba cumpliera con el articulado de la Carta de la OEA.

Por último, que quizás debió ser lo primero, el encuentro de Perú, que se presume se centrara su atención en el tema de la “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”, es producto de un escándalo por negocios turbios de los gobiernos latinoamericanos y caribeños, con la empresa brasileña Odebrecht, muchos de los cuales cínicamente representan a sus países en este consistorio.

El autor es profesor titular de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá.