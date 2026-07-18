Tribus: El poder de pertenecer

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Existe una idea poderosa desarrollada por Yuval Noah Harari en Sapiens que ayuda a explicar no solo cómo conquistamos el mundo como especie, sino también por qué algunas empresas logran construir organizaciones extraordinarias mientras otras apenas consiguen administrar recursos.

Harari sostiene que el Homo sapiens no domina el planeta porque sea el más fuerte o el más inteligente, sino porque es la única especie capaz de cooperar masivamente alrededor de historias compartidas. Naciones, religiones, dinero, derechos humanos y corporaciones existen porque millones de personas creen simultáneamente en ellas. Son ficciones compartidas que adquieren un inmenso poder cuando una comunidad decide hacerlas propias.

Esta idea tiene una enorme implicación para el mundo empresarial. Una empresa no es, en esencia, un edificio, un organigrama o un balance financiero. Es una historia compartida. Es un conjunto de creencias, símbolos, rituales y propósitos que permiten que miles de personas, muchas de ellas desconocidas entre sí, trabajen con un mismo objetivo.

En otras palabras, las organizaciones exitosas no administran únicamente personas: construyen tribus.

La palabra “tribu” suele asociarse con comunidades primitivas, pero en realidad nunca hemos dejado de ser tribales. Seguimos buscando pertenencia, identidad y reconocimiento. Cambiamos las pinturas de guerra por logotipos; los tótems por marcas; los rituales ancestrales por convenciones, reuniones anuales o ceremonias de reconocimiento. La necesidad humana sigue siendo exactamente la misma: sentir que formamos parte de algo más grande que nosotros mismos.

Harari incluso afirma que el consumismo y el nacionalismo han logrado que millones de personas imaginen pertenecer a una misma comunidad y habla de las “tribus de consumidores” como una expresión contemporánea de ese fenómeno.

Las mejores marcas del mundo han entendido esta lógica desde hace décadas. No venden productos; ofrecen identidad. Cuando alguien compra una motocicleta Harley-Davidson, un reloj Rolex o un automóvil Jeep, rara vez adquiere únicamente un objeto. Compra una narrativa, un estilo de vida y la posibilidad de identificarse con una comunidad que comparte determinados valores.

Lo mismo ocurre hacia adentro de las organizaciones. Una cultura corporativa sólida no consiste en un documento con misión, visión y valores colgado en una pared. Consiste en generar una identidad colectiva capaz de orientar decisiones incluso cuando no existen instrucciones. Es la historia que los colaboradores cuentan sobre quiénes son, por qué existe la organización y cuál es el papel que desempeñan dentro de ella.

Por eso, el liderazgo moderno es, ante todo, un ejercicio de construcción narrativa. Los grandes líderes no movilizan únicamente mediante incentivos económicos; movilizan porque logran que las personas crean en un propósito común.

En un entorno donde la tecnología, la inteligencia artificial y los modelos de negocio cambian con enorme rapidez, las ventajas competitivas son cada vez más fáciles de copiar. Lo que resulta extraordinariamente difícil de imitar es una tribu cohesionada por una identidad compartida.

Por ello, el futuro pertenecerá a las organizaciones capaces de construir una identidad colectiva.

El autor es fundador de Semiotik.