Trump trató de pactar un acuerdo con Zelenski similar al de Panamá en 1903

Exclusivo Suscriptores

Escuchar audio noticia

Justo cuando se creía que nuestra capacidad humana de sorprendernos había sido colmada en las recientes cuatro semanas, un periódico de Londres, The Telegraph, reveló detalles de lo que le ha tocado a Ucrania y a su presidente, Volodymyr Zelenski, en la tómbola que va girando y girando el presidente Donald Trump para retribuir (sic) a países que hasta hace poco considerábamos socios y aliados de los Estados Unidos.

Con pocas variantes, ese acuerdo propuesto a Zelenski es una réplica del tratado del Canal de Panamá de 1903. La reacción inicial de Zelenski fue la misma que tuvo recientemente nuestro presidente Mulino cuando ese nuevo presidente estadounidense le exigió consentir a propuestas inconstitucionales: “no puedo hacer eso”. Zelenski explicó que tal acuerdo estaba fuera de su esfera de poder ejecutivo en Ucrania y que el parlamento de ese país no aprobaría un contrato como ese.

El borrador del acuerdo obtenido por el diario británico previo a la decisión final de Zelenski, estaba marcado como “Privilegiado y Confidencial” y fechado el 7 de febrero de 2025.

A continuación, puntualizamos las similitudes entre el borrador del acuerdo, divulgado por The Telegraph en su edición del 17 de febrero de 2025, y el tratado de 1903:

La demanda de Donald Trump de una “recuperación” de $500 mil millones que le hacía a Ucrania iba mucho más allá del control sobre los minerales críticos del país. En realidad, cubría todo, desde puertos e infraestructura hasta petróleo y gas, es decir, la base de recursos más grande del país.

Se establecía una forma de colonización económica perpetua, imponiendo reparaciones imposibles de cumplir.

Duración del acuerdo = Perpetuidad, como el tratado del Canal de 1903.

El acuerdo propuesto generó estupefacción en la población de Kiev la semana pasada, que ha sido desgastada y mermada por una invasión rusa que en realidad empezó con Crimea en 2014 (durante el gobierno de Obama).

Es usual que Estados Unidos provea apoyo militar a sus aliados sin jamás hablar de que se le debe un pago a cambio de esa ayuda, aparte del pago natural de mantenerse como aliado político. Hay casos y naciones en Medio Oriente y otros lares donde no se les “cobra” por la ayuda militar que se les da, porque en medio del fuego de la batalla, esas otras naciones protegen, con un alto costo humano, los intereses geopolíticos de Estados Unidos.

Ucrania es una trinchera de primera línea en la frontera geográfica contra el autoritarismo de Putin. Pero, ¡un momento! ¿Acaso Trump no logra verlo desde esa perspectiva?

El lunes 25 de febrero, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tuvo que interrumpir al presidente Trump, cuando éste ya iba a mitad de otra frase desacertada diciendo que Ucrania le debía también dinero a Europa, pues ésta le había prestado millones para defenderse. Macron lo interrumpió verbalmente y con un gesto físico como en señal de “¡espérate!”, en plena rueda de prensa. Entonces le aclaró a él y a los periodistas que no era exacto decir lo que Trump ya iba diciendo.

El nuevo proyecto de Acuerdo, cuya versión final está por presentarse, estaría quedando como sigue, según reporta The New York Times (Feb 26, 2025) :

• Varios detalles como la cantidad de dinero que Ucrania pagará a Estados Unidos, aún no se conocen.

• Ese último borrador del Acuerdo (Martes 25 Feb.) ya no incluía la exigencia de que Ucrania contribuya con 500,000 millones de dólares a un Fondo propiedad de Estados Unidos. Támpoco incluía una cláusula que exigiera a Ucrania que devolviera a Estados Unidos el doble de la cantidad de cualquier ayuda estadounidense futura.

• El borrador del acuerdo decía que Ucrania contribuiría a un fondo con el 50% de sus ingresos de la futura monetización de los recursos naturales. Estados Unidos poseería el interés financiero máximo en el fondo permitido por la ley estadounidense, aunque no necesariamente todo. Y el fondo estaría diseñado para reinvertir algunos ingresos en Ucrania.

Garantías de seguridad

Zelensky había presionado repetidamente para obtener garantías de seguridad. Los borradores de acuerdos revisados por The New York Times no mencionan eso. Pero Ucrania parece estar conforme con los cambios en la última edición de ese acuerdo.

Según un funcionario estadounidense (fuente del The New York Times, Feb. 25, 2025) se espera que Zelensky vaya a Washington para firmarlo con Trump.

El autor es exdiplomático de carrera en la ONU.