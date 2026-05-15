Trump y Xi: pragmatismo vs. visión de largo plazo

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La cumbre de Pekín expone las urgencias de Washington ante la visión de largo plazo del gigante asiático: una cita marcada por el control del fentanilo, la inteligencia artificial y la estabilidad del estrecho de Ormuz, con un impacto directo sobre la neutralidad estratégica de Panamá.

El fastuoso recibimiento militar a Donald Trump en Pekín escenificó un guión conocido, pero bajo coordenadas radicalmente transformadas. La cumbre de Estado con el líder chino Xi Jinping ocurre en medio de un profundo reordenamiento global del poder y de una alta conflictividad sistémica. En este entorno de fricción, la gestión de riesgos y amenazas globales dictó la agenda de una cita clave para la estabilidad internacional.

El telón de fondo es complejo. Estados Unidos asiste exhausto por el impacto geopolítico y el costo interno de la guerra con Irán, que ha alterado los mercados energéticos globales. Para Washington, resulta crucial que Pekín ejerza su influencia sobre Teherán para reabrir de manera permanente el estratégico Estrecho de Ormuz, un corredor vital por donde transita la mitad del crudo importado por China. Paralelamente, la intensa política interna estadounidense, con las cruciales elecciones de noviembre, empuja a Trump a buscar un éxito ruidoso frente a su electorado. Pekín intenta capitalizar este escenario de debilidad percibida, presentándose ante la comunidad internacional como ancla de estabilidad macroeconómica y seguridad global.

La guerra comercial ha transitado desde los aranceles punitivos unilaterales hacia una tregua táctica y frágil. Para Trump, la prioridad económica y electoral reside en forzar a China a incrementar masivamente la compra de productos agrícolas. Pero el verdadero campo de batalla del siglo XXI ya no se mide en toneladas de soja, sino en semiconductores y algoritmos. La Inteligencia Artificial (IA) y la pugna por el control de la cadena de suministro tecnológico dominaron los pasillos de la cumbre. La inclusión en la comitiva estadounidense de altos directivos de firmas líderes en microchips y vehículos eléctricos demuestra que Washington entiende que la soberanía digital definirá la hegemonía futura.

En la mesa de negociación se enfrentaron dos personalidades opuestas: la psicología transaccional de Trump, basada en la adulación mutua y el pragmatismo de un gran trato, frente a la calculada firmeza de Xi Jinping, guiado por una visión de largo plazo que evita confrontaciones abiertas y establece límites claros a las ambiciones occidentales.

El recordatorio más explícito de estos límites fue la cuestión de Taiwán. Xi Jinping advirtió que cualquier mal manejo del estatus de la isla autogobernada colocaría la relación bilateral en una senda “altamente peligrosa”. Frente al ultimátum de Pekín, Trump optó por un hermetismo pragmático, equilibrando la tensión con la obtención de concesiones sobre precursores químicos para la producción de fentanilo, un logro tangible frente a su electorado.

Para Panamá, este ajedrez de superpotencias no es lejano. El país se encuentra en el epicentro de esta disputa, sufriendo presiones directas para replegar la presencia económica y la influencia de infraestructuras chinas en la vía interoceánica. Los recientes roces diplomáticos sobre la neutralidad del Canal y operaciones portuarias evidencian cómo las ondas expansivas de Pekín y Washington afectan la soberanía nacional.

La cumbre concluye con el compromiso de mantener estabilidad estratégica, aunque persiste la desconfianza mutua. Lo presenciado fue la instalación de barandillas de contención para evitar que la competencia escale a guerra abierta. En este tablero, el interés nacional dicta la defensa firme de la neutralidad histórica de Panamá, entendiendo que la soberanía no puede ser moneda de cambio en transacciones ajenas.

El autor es analista de relaciones internacionales y seguridad multidimensional.