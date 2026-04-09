Tu hijo no es un prompt

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Son las seis de la tarde. Tu hijo lleva dos días con fiebre. Esta mañana, varias mamás del salón escribieron en el chat: “a mi niño le diagnosticaron influenza”, “al mío también”. El consultorio de tu pediatra ya cerró, y aunque estás preocupada, sientes que tu hijo no está tan mal como para interrumpir el descanso del médico. Pero tampoco estás tranquila.

Esta vez decides no abrir Google. Ya sabes cómo termina eso: diez respuestas distintas, dos que te asustan, y más preguntas que certezas. Entonces recuerdas que existe ChatGPT. Lo has usado para otras cosas. Quizás esta vez puede ayudarte. Abres la aplicación y empiezas a escribir: fiebre de dos días, posible contacto con influenza, ¿qué hago?

La respuesta llega en segundos. Es clara, ordenada, tranquilizadora. Parece médica. Parece confiable.

Pero aquí vale detenerse un momento y recordar algo importante: los resultados de un modelo de inteligencia artificial solo pueden ser confiables si los datos con los que fue entrenado también lo son. ChatGPT no conoce a tu hijo. No sabe si nació prematuro, si tiene asma, si es alérgico a algún medicamento, si la semana pasada estuvo en contacto con un bebé recién nacido. No tiene acceso a su historia clínica, ni a su peso, ni a cómo luce hoy. Responde con lo que sabe en términos generales. Y en medicina, especialmente en pediatría, lo general rara vez alcanza.

Y la comunidad científica ya está mirando esto con preocupación. Un artículo publicado en 2024 en la revista Turkish Archives of Pediatrics lo explica con una imagen que no se olvida fácilmente. Los autores advierten que asumir que ChatGPT puede ser una herramienta de diagnóstico en pediatría solo porque aprobó exámenes de licenciatura médica es tan absurdo como asumir que una brújula puede predecir la trayectoria de un huracán simplemente porque sabe señalar el norte.

La brújula funciona. Hace bien lo que hace. Pero un huracán es otra cosa: es caos, es movimiento, es una fuerza viva que cambia a cada momento y que ninguna aguja magnética puede anticipar.

Tu hijo es ese huracán. No en el sentido dramático, sino en el más hermoso: es un ser único, irrepetible, en constante cambio. Su fiebre de hoy no es igual a la fiebre de otro niño del salón, aunque ambos hayan estado expuestos al mismo virus. Su cuerpo tiene una historia, una sensibilidad, una forma particular de responder que ningún modelo de lenguaje tiene guardada en su memoria.

La inteligencia artificial tiene un lugar en la medicina, y puede ser valioso. Pero ese lugar debe estar definido con honestidad, con rigor, y sobre todo con humildad. En casos simples y bien delimitados, puede ser una herramienta útil. Pero en pediatría, donde cada niño es un caso único, donde el diagnóstico depende de años de formación clínica, del examen físico, de la historia completa del paciente, de una mirada entrenada que nota lo que no se puede escribir en un chat, esa brecha entre lo que la IA puede hacer y lo que la situación requiere es enorme.

La próxima vez que sean las seis de la tarde y tu hijo tenga fiebre, no está mal buscar orientación. Está bien querer entender. Pero recuerda que detrás de cada respuesta de una pantalla hay límites que esa misma pantalla no te va a advertir —porque no está diseñada para hacerlo—. Está diseñada para mantenerte en la conversación, para siempre tener una respuesta, aunque esa respuesta no esté segura de ser verdad. En inteligencia artificial esto tiene hasta nombre: se llama alucinación. Y cuando se trata de la salud de tus hijos, una alucinación convincente puede ser más peligrosa que el silencio honesto de quien reconoce sus límites.

Tu pediatra conoce esos límites. Sabe que tu hijo tiene nombre, tiene historia, tiene un cuerpo que ha visto crecer. Sabe, sobre todo, que tu hijo no es un prompt.

La autora es médico pediatra.