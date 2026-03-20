Tuberculosis: detectarla a tiempo salva vidas

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Una tos que dura semanas suele parecer menos grave. Muchas personas piensan que es una gripe prolongada o una irritación pasajera. Sin embargo, a veces puede ser una señal de tuberculosis. Reconocer esa posibilidad a tiempo puede marcar una gran diferencia en la salud.

Cada 24 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis. Aunque algunos creen que esta enfermedad pertenece al pasado, sigue presente en muchos países y continúa siendo un problema de salud pública. La tuberculosis tiene tratamiento y puede curarse. Detectarla a tiempo es clave para evitar complicaciones.

La forma más común de tuberculosis afecta los pulmones. Sus síntomas pueden incluir tos durante más de dos semanas, fiebre, sudores nocturnos, cansancio y pérdida de peso. Estos signos suelen confundirse con los de otras enfermedades respiratorias. Por esa razón, muchas personas retrasan la consulta médica y la enfermedad avanza.

En la mayoría de los países, incluido Panamá, el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis están disponibles en los servicios de salud pública. Esto significa que cualquier persona con síntomas sospechosos puede acudir a un centro de atención primaria para ser evaluada. Identificar la enfermedad en sus primeras etapas no solo mejora el pronóstico del paciente, sino que también contribuye a interrumpir la cadena de transmisión en la comunidad.

Cuando una persona con tuberculosis no recibe tratamiento, puede transmitir la bacteria a otras personas al toser o hablar. Un diagnóstico temprano reduce rápidamente el riesgo de contagio y mejora las posibilidades de recuperación. Por eso, acudir a un centro de salud ante síntomas persistentes es una decisión importante para proteger la propia salud y la de quienes nos rodean.

La tuberculosis es una enfermedad prevenible y curable. Reconocer sus síntomas y buscar atención médica a tiempo permite tratarla antes de que se vuelva más grave. En este Día Mundial de la Tuberculosis, es importante recordar que una tos persistente no debe ignorarse, ya que puede ayudar a salvar vidas.

La autora es tecnóloga médica y técnica de laboratorio del Instituto de Investigaciones y Servicios de Alta Tecnología (INDICASAT AIP) e integrante de Ciencia en Panamá.