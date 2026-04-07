Turismo panameño, muchos turistas pocos empleos

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ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

Análisis ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

Panamá recibió 3,004,266 visitantes internacionales en el 2025, 8.2% más que en el 2024, según cifras oficiales. Pero el crecimiento en el número de visitantes no se ha traducido directamente en nuevos empleos de calidad, comparado con otros sectores, en una actividad altamente sensible a los niveles de consumo interno y la disponibilidad de liquidez en la economía.

De acuerdo con los Informes del Mercado Laboral del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en el 2024, luego del cese minero y la consecuente pérdida del Grado de Inversión de Fitch Ratings, el turismo solo generó 2,269 nuevos empleos formales, con un salario promedio de $662.30 mensuales, $71.70 menos que el promedio en la economía.

Por su parte, entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, el sector turismo generó 3,849 nuevos empleos formales, con un salario promedio de $663.80, $92 menos que la media nacional. De los 63,078 nuevos empleos formales generados por el sector privado panameño en el 2025, solo el 6% vino del turismo.

Hoy, el sector turismo (Hoteles y Restaurantes) emplea a 120,430 trabajadores, de los cuales el 68% son asalariados de la empresa privada, con una escolaridad promedio de 10.9 años aprobados. El 78% de la fuerza laboral del sector tiene 12 o menos años de instrucción formal y el 21% posee un título universitario.

Comportamiento del sector

En el 2025, el ingreso de divisas por turismo alcanzó los $6,583 millones (excluyendo el transporte internacional), 9.7% superior al año anterior. El Aeropuerto Internacional de Tocumen reportó 2,244,078 visitantes, reflejando un aumento del 10%. Por su parte, los puertos de cruceros registraron 344,408 cruceristas, con un crecimiento del 11.5%, mientras que la frontera de Paso Canoas mostró un incremento del 2.9%, alcanzando 106,006 visitantes.

En total, se contabilizaron 2,330,677 turistas que pernoctaron en el país, 11%, por encima de la cifra del 2024.

El turismo panameño está subdimensionado

En Panamá, el impacto laboral y socioeconómico del turismo está subdimensionado, ya que el INEC solo mide la actividad relacionada con Hoteles y Restaurantes. En el 2017, el INEC publicó un “Avance de la Cuenta Satélite de Turismo en la República de Panamá, 2007-2013”, que provee luces sobre la dimensión real de la actividad turística en Panamá.

Por ejemplo, en el 2012, los Hoteles y Restaurantes emplearon a un poco más de 66 mil trabajadores. Pero al contabilizar las plazas de trabajo generadas por el resto de las actividades de la cadena de valor turístico en Panamá, estas totalizaron 144.8 mil empleos, de los cuales el 43% eran asalariados y el 57% de autogestión. Ese año entraron al país unos 2 millones de turistas.

Esto tiene tres repercusiones. La primera es que los Hoteles y Restaurantes representan menos de la mitad de los empleos en el sector turístico. La segunda es que la cadena de valor del turismo panameño es servida principalmente por microempresarios. La tercera es que el turismo y su ecosistema constituyen el tercer mayor generador de empleo en el país, después del Comercio y la Agricultura.

Impacto sociolaboral del turismo panameño

El empleo turístico panameño tiene importantes implicaciones socioeconómicas. Hoy, 4 de cada 5 trabajadores del sector son informales o laboran en empresas de menos de 10 colaboradores. En otras palabras, la microempresa, formal e informal, es la columna vertebral del empleo turístico en el país.

Uno de cada 4 trabajadores turísticos tiene menos de 30 años, lo que lo convierte en un área crítica en los esfuerzos para enfrentar la escalada del desempleo juvenil, que hoy afecta a 1 de cada 5 jóvenes entre 15 y 29 años, inclusive llegando al 27% en provincias como Panamá Oeste.

Los jóvenes representan el 23% de los trabajadores y la mitad de los desocupados del país, en una economía cada vez más “hostil” hacia ellos. De hecho, entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 se crearon 44,586 nuevos empleos, pero 5,082 jóvenes perdieron sus empleos y otros 8,622 empezaron a buscar trabajo y no lo encontraron.

Necesitamos transmitir confianza y coherencia

El turismo panameño continuará siendo una “Cenicienta” hasta que invertir en él sea buen negocio. Urge transmitir confianza y demostrar coherencia, particularmente en materia de políticas públicas.

En este contexto, el Anteproyecto de Ley 131, que busca elevar a $10 la tasa que se cobra por el servicio de tránsito a los pasajeros en los aeropuertos panameños como el Aeropuerto Internacional de Tocumen, no tiene ningún sentido.

Solo la inversión traerá buenos empleos y salarios. Nuestra economía necesita generar más ingresos, no más impuestos. El reto no es cómo “repartirnos el pastel”, sino cómo hacerlo más grande.

El autor es asesor empresarial.