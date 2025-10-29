Türkiye y su política de apertura hacia América Latina y el Caribe

Exclusivo Suscriptores

Türkiye, aprovechando su posición geográfica estratégica y su rica herencia histórica, lanzó en 1998 la Política de Apertura y Plan de Acción hacia América Latina y el Caribe, con el propósito de fortalecer sus vínculos con regiones de alto potencial más allá de su entorno inmediato.

A mediados de la década de 2000, en un contexto internacional cada vez más multipolar y multidimensional, y frente a desafíos globales como el cambio climático, la ciberseguridad o las tensiones comerciales, Türkiye reafirmó su convicción de que los problemas globales solo pueden resolverse mediante la cooperación multilateral. En este marco, decidió profundizar su relación con América Latina y el Caribe, con quienes comparte una visión afín sobre los principales temas de la agenda internacional.

El plan de acción fue revisado en 2006, año que Türkiye declaró como el Año de América Latina y el Caribe, marcando un punto de inflexión en la diversificación de sus vínculos con la región en los ámbitos político, económico, humanitario y cultural. Gracias a esta política de apertura, la presencia diplomática de Türkiye en la región pasó de seis embajadas a diecinueve embajadas y un consulado general en 2025, mientras que los países latinoamericanos y caribeños cuentan hoy con dieciocho embajadas y ocho consulados generales en Türkiye.

Durante este proceso se intensificaron las visitas y contactos de alto nivel, y se firmaron numerosos acuerdos en áreas como el comercio, la energía, la defensa, la ciencia, la cultura, la tecnología y la agricultura, consolidando una relación que continúa ampliándose sobre la base del respeto mutuo y la cooperación.

Por otro lado, Türkiye defiende la responsabilidad compartida ante los desafíos comunes de la era multipolar y mantiene una cooperación activa con los países de la región en plataformas internacionales, especialmente en el marco de la ONU. En este contexto, ha establecido vínculos institucionales con organizaciones como la OEA, la AEC, la CELAC, la Alianza del Pacífico, el SICA, la Comunidad Andina, el Mercosur y la Caricom, además de ser miembro de la Cepal.

Diversas instituciones turcas también desarrollan una presencia creciente en la región. Turkish Airlines conecta actualmente Türkiye con nueve destinos en ocho países y prevé ampliar sus rutas. Asimismo, la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TİKA) impulsa proyectos de desarrollo basados en principios humanitarios y de asociación equitativa.

El intercambio cultural también se ha fortalecido: las series turcas han despertado un creciente interés por la lengua y la cultura de Türkiye, al reflejar las afinidades entre nuestros pueblos.

Panamá ocupa un lugar especial como centro logístico y puerta de entrada a América Latina. Nuestra relación bilateral cobró un nuevo impulso tras la apertura de embajadas hace una década. Los lazos comerciales, económicos y culturales se han fortalecido de manera constante, y ambos países aspiran a ampliar la colaboración en diversos ámbitos, desde la conectividad y el comercio hasta la educación y la cultura.

En conclusión, tras los logros alcanzados en América Latina y el Caribe, Türkiye continuará profundizando y diversificando sus relaciones sobre una base más estructurada y estratégica, guiada por los principios de respeto y entendimiento mutuos. En este marco, celebramos con especial satisfacción el 75.º aniversario del establecimiento de nuestras relaciones diplomáticas con Panamá.

La autora es embajadora de Türkiye en Panamá.