Un caballo de Troya en la LNB: modelo contractual defectuoso

Situación estructural: una paradoja institucional de alto riesgo

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) enfrenta actualmente una disyuntiva operativa de carácter crítico. La institución se encuentra en un estado de suspensión jurídica contingente, obligada a mantener la operatividad de un modelo contractual mientras aguarda el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre su constitucionalidad. Esta dualidad operativa —entre el mandato de continuidad y la incertidumbre jurídica— constituye un riesgo sistémico para la sostenibilidad financiera y la misión social de la entidad.

Análisis contractual: un diseño estructuralmente desequilibrado

La implementación de la Lotería Electrónica se configuró bajo un esquema contractual que presenta graves asimetrías técnicas y financieras. El modelo formalizado se caracteriza por:

Mecanismo de remuneración regresivo: aplicación de un fee fijo del 15% sobre ventas brutas, independientemente del resultado operativo del sistema. Distribución asimétrica de riesgos: la LNB asume la exposición a pérdidas financieras, mientras la operadora garantiza ingresos constantes. Control externo del payout: la operadora mantiene discrecionalidad sobre la determinación del porcentaje de premios, afectando directamente la estructura de costos y los resultados institucionales.

Impacto financiero cuantificable: evidencia empírica de 2024

Durante el ejercicio fiscal 2024, con una venta semanal promedio de 900,000 dólares, el modelo generó un déficit acumulado de 4 millones de dólares para la LNB. Esta situación paradójica —en la que incrementos en el volumen de ventas se correlacionan con un deterioro financiero institucional— evidencia las fallas estructurales del diseño contractual.

Desviación de estándares técnicos globales

El análisis comparado de modelos operativos en jurisdicciones con sistemas maduros de lotería pública —como Perú, Venezuela y Alemania— revela un estándar técnico uniforme:

Protección del ente público: los organismos estatales reciben porcentajes fijos de ventas brutas, exentos de riesgo operativo.

Asunción privada de riesgos: las operadoras privadas asumen integralmente el riesgo financiero, incluyendo el diseño del juego, el payout y la gestión operativa.

Seguridad presupuestaria: los fondos sociales cuentan con flujos predecibles y garantizados.

El modelo vigente en la LNB constituye una anomalía técnica, al invertir estos principios mediante la transferencia del riesgo financiero al sector público y la garantía de márgenes privados.

Riesgo institucional: la incertidumbre como factor de agravamiento

La existencia de una demanda de inconstitucionalidad no solo cuestiona la validez ex ante del contrato, sino que genera:

Incertidumbre jurídica operativa, que amplifica el riesgo financiero institucional. Daño económico acumulativo, con efectos potencialmente irreversibles sobre los programas sociales. Conflictividad entre mandatos: la obligación de operar colisiona con el deber fiduciario de proteger los recursos públicos.

Recomendaciones técnicas urgentes

La situación actual exige la adopción de medidas cautelares de carácter técnico-administrativo:

Revisión inmediata de las cláusulas financieras para establecer mecanismos de protección provisional. Suspensión condicionada de operaciones hasta la resolución judicial definitiva. Implementación de una auditoría técnica independiente para cuantificar el daño patrimonial acumulado. Diseño de un protocolo de transición hacia modelos alineados con estándares internacionales.

Conclusión técnica: imperativo de corrección estructural

La continuidad operativa bajo el modelo actual representa un riesgo técnico y financiero de magnitud sistémica. La LNB enfrenta la paradoja de ver comprometida su misión social —el financiamiento de programas de salud, educación y apoyo comunitario— por un mecanismo contractual que, en teoría, debía fortalecerla. La prudencia institucional exige una intervención correctiva inmediata, alineada con estándares técnicos internacionales y con el principio de protección del interés público.

Un llamado a la acción

Es necesario fortalecer el modelo tradicional de la lotería como Marca País, testimonio vivo de la historia, la cultura y la tradición panameñas, y que durante décadas ha permitido a la LNB cumplir su misión de atención a los programas sociales del Estado.

El autor es consultor principal de DSH Consultores Asociados. Especialista en modernización institucional.