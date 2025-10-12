Un plan país: ¿cómo lo construimos?

Exclusivo Suscriptores

Dando continuidad al artículo publicado la semana pasada, debemos subrayar que un plan a largo plazo solo tiene sentido si logra trascender los ciclos políticos y convertirse en una política de Estado. Panamá ha generado muchas ideas, planes y promesas, pero lo que ha faltado es continuidad, disciplina y fortaleza institucional para que lo trazado por un gobierno no se diluya en el siguiente.

La única manera de romper ese vaivén político es con instituciones fuertes. Y, en particular, con un servicio público profesional, estable y blindado contra el clientelismo. Eso se logra mediante la Carrera Administrativa, que no es un simple régimen laboral: es la garantía de que el Estado funcione con criterios de mérito y no de favores políticos. Significa que los mejores perfiles —los más preparados y comprometidos— permanezcan en sus cargos para ejecutar políticas públicas, sin importar quién ocupe la Presidencia.

Si queremos que el “Plan País” sea una realidad en 30 o 40 años, necesitamos que los técnicos, ingenieros, médicos, maestros, planificadores y funcionarios que lo implementen no dependan de un padrino político, sino de su talento y dedicación. Que la gestión pública no se reinicie cada cinco años, sino que avance con consistencia.

Fortalecer la Carrera Administrativa no es solo garantizar la permanencia de plazas: es construir un Estado moderno, profesional y confiable, capaz de responder con eficiencia a las necesidades de su gente. Significa crear un Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) que dé independencia a la gestión del recurso humano y la libere de la manipulación política, para que los servidores públicos sean formados, evaluados y actualizados con rigor y visión de país.

También supone instaurar un sistema de evaluación por resultados, donde la estabilidad no sea sinónimo de conformismo, sino un motor que impulse la excelencia. Y, sobre todo, implica abrir concursos públicos transparentes que permitan a cualquier panameño, sin importar su origen ni filiación, tener la oportunidad de servir a su patria sobre la base del mérito y no de los favores. Solo así construiremos un Estado fuerte, profesional y justo, donde cada funcionario sepa que su lealtad no es con un partido o un individuo, sino con Panamá.

Un “Plan País” requiere más que obras de cemento: requiere instituciones que duren más que los gobiernos. Solo así podremos garantizar que cada autopista, puerto, escuela y hospital formen parte de una visión nacional y no de un interés electoral. La fortaleza institucional no es un lujo académico: es la condición indispensable para que Panamá deje de improvisar y empiece a construir futuro.

Este plan de desarrollo será posible siempre y cuando vaya acompañado de un pilar fundamental: la educación. Panamá necesita un sistema educativo que mire al futuro y conecte la enseñanza con los ejes de desarrollo nacional. Solo así formaremos ingenieros, técnicos, médicos, maestros e investigadores capaces de sostener el Plan País. La educación debe ser la fábrica de talento humano que prepare a cada generación no solo para superarse, sino para construir el Panamá que soñamos.

Porque los gobiernos pasan, pero el país queda. Y el deber de esta generación es edificar un Estado moderno, profesional y confiable, capaz de llevar a cada rincón de la patria la promesa de desarrollo y dignidad.

El autor es diputado independiente por el circuito 8-4 (2024-2029).