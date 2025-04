Un plato digno también cura: ¿Y si el Estado también supiera cocinar bien?

Exclusivo Suscriptores

Una de las cosas que más me marcó cuando empecé a recorrer hospitales en este país fue ver cómo llegaban las bandejas de comida a los pacientes. Algunas llegaban tibias, otras, frías. A veces sabían bien, otras veces no. Y aunque no lo digamos en voz alta, eso también pesa en la recuperación de una persona.

Porque, la verdad, en Panamá —como en casi toda la región— hemos tenido una visión reducida de lo que significa “cuidar la salud”. Le ponemos toda la atención a los medicamentos, a los equipos, a las cirugías, y dejamos en segundo plano cosas tan básicas como la alimentación. Sin embargo, la salud no empieza en el quirófano: empieza por el plato.

Y no lo digo solo por intuición. Según la Organización Mundial de la Salud, una alimentación hospitalaria adecuada puede reducir los días de hospitalización entre 21% y 25%. También mejora el ánimo del paciente, su respuesta a tratamientos y, en muchos casos, evita complicaciones postoperatorias.

Esta semana firmé un convenio entre la Caja de Seguro Social (CSS) y el Hospital Santo Tomás (HST) que, para algunos, puede parecer solo un cambio administrativo. Pero, en realidad, es un cambio de lógica en cómo debe funcionar el Estado.

Hasta ahora, el Hospital Santo Tomás contrataba servicios de alimentación con terceros privados. Hoy, por primera vez, decide comprar esos servicios a otra institución pública: la CSS. Y eso cambia todo.

Con este nuevo acuerdo, 3,000 comidas diarias serán preparadas en la moderna Cocina de la Ciudad de la Salud —una de las más avanzadas de la región— y entregadas al personal y pacientes del Hospital Santo Tomás. Comidas diseñadas por nutricionistas, preparadas bajo el sistema de línea fría, transportadas en condiciones óptimas, y pensadas no solo para alimentar, sino también para sanar.

Y aquí viene lo más importante: estas comidas no son estándar. Cada menú responde a criterios clínicos definidos por profesionales de la salud, que consideran las condiciones médicas, el estado nutricional y la etapa de recuperación de cada paciente.

No es lo mismo alimentar que nutrir. Y eso, en un hospital, hace la diferencia.

¿El resultado? Un ahorro estimado de 2.5 millones de balboas en cinco años para el Hospital Santo Tomás. Y, además, una ganancia estimada de 2 millones de balboas para la CSS por proveer este servicio, que antes quedaba en manos de proveedores externos.

En total, son 4.5 millones de balboas que ahora quedan dentro del sistema público y que podrán reinvertirse en medicamentos, insumos, equipos y mejor atención. Lo que antes se iba del Estado, ahora se queda en el Estado y se transforma en salud.

Este acuerdo no solo es eficiente desde el punto de vista financiero; es también simbólicamente poderoso. Muestra que, cuando las instituciones públicas cooperan entre sí, se rompe esa vieja lógica de competir o duplicar esfuerzos. La CSS y el HST, lejos de funcionar como islas, se convierten en socios. Y el gran beneficiario es el paciente.

Con el liderazgo del presidente José Raúl Mulino, estamos empezando a entender que la colaboración interinstitucional no es una opción, sino una obligación moral. Y que sí, el Estado también puede ofrecer calidad, nutrición, eficiencia… y hacerlo con orgullo.

Desde donde lo veo, este convenio no es un final. Es un principio, un modelo para replicar. Un mensaje para otras instituciones: sí se puede hacer bien desde lo público. Sí se puede trabajar juntos. Y sí se puede servir con excelencia.

Hoy, lo que firmamos no se archiva.Se sirve. Se come. Se agradece.

El autor es director de la Caja de Seguro Social.