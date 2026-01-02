Exclusivo Suscriptores

Como ciudadanos de Panamá somos muy afortunados. ¿Cuántos países cuentan con recursos suficientes para asegurar una estabilidad relativamente segura? “Relativamente” es la razón por la cual entrego este artículo de opinión. Porque, por mucha dicha que represente pertenecer a un país con tantos recursos —canal, recursos hídricos, ahora cobre— y una población reducida, con las personas equivocadas en el poder se puede perder esa estabilidad. Por mucho que en los estudios de economía se diga que una población grande es requisito para alcanzar economías de primer mundo, una población pequeña también puede ser favorable: es más fácil que los recursos del país lleguen a la mayoría. Así debería ser.

¿Qué queremos hacer con los recursos del país y quién decide la mejor forma de invertirlos? Lo pregunto porque recientemente vi un artículo en La Prensa que anunciaba un quinto puente sobre el Canal. ¿En serio? Mejor tiremos un techo sobre el Canal. Un par de puentes más y podremos colocar estructuras entre uno y otro para construir dicho techo. La magnitud de la obra nos haría famosos a nivel mundial. Podríamos hacer ciclovías sobre el techo, piscinas, pistas de patinaje, parques, cruces de animales, quizá hasta otro museo diseñado por algún arquitecto de renombre. Todo lo descrito previamente se llama sarcasmo.

¿Qué necesidad tenemos de un quinto puente sobre el Canal? ¿No es suficiente con cuatro puentes más el metro subterráneo para movilizar a las personas de un lado al otro? Aquí entra el tema de la estabilidad del país, amenazada por quienes tienen el control de definir el uso adecuado de la capacidad de endeudamiento. No hay empresa que resista y sobreviva a una mala administración y a la malversación de fondos de forma continua a través del tiempo. Un país tampoco puede surgir, crecer y atender bien las necesidades de sus ciudadanos bajo esas condiciones. Panamá aparentemente tiene recursos a un nivel que se nos mantiene oculto, casi a lo Houdini. Gobierno tras gobierno surgen casos cada vez mayores de malversación, y siempre me pregunto hasta dónde dará la manta.

En los últimos años parece que hemos avanzado algo en llevar ante la justicia a quienes se enriquecen de forma exagerada al entrar en el gobierno. Quizá hemos recuperado el 1% de todo lo que se ha malversado en este país. Digo “quizá” porque no tengo la más mínima idea del monto absurdo que debe representar todo lo robado. Tal vez decir que hemos recuperado el 1% sea incluso mucho.

La estructura socioeconómica del mundo está cambiando de forma radical. Antes, las grandes ciudades tenían sucursales bancarias en cada esquina y grandes tiendas. Hoy, Nueva York está cambiando sus regulaciones para permitir convertir edificios completos de oficinas, ahora vacíos, en edificios de apartamentos. Dejen de malgastar los recursos del país en un quinto puente y comiencen a pensar cómo lograr que Panamá se mantenga estable frente a los cambios socioeconómicos mundiales. ¿Les tengo que mencionar la gran amenaza que representa la inteligencia artificial? No tiene nada que ver con Terminator, pero esos son temas para otro artículo de opinión.

Por ahora, sopesen si quieren un techo sobre el Canal o si quieren un país bien administrado.

El autor es ciudadano.