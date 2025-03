Una bibliografía sobre el tema del Canal

Exclusivo Suscriptores

Del Canal de Panamá se están diciendo muchas mentiras. Cualquiera sea la estrategia que el país siga implementando para enfrentar semejante agresividad embustera, ello requiere tener información. No solo sobre el presente del Canal, sino también sobre su historia y la historia de Panamá vinculada con la ruta de tránsito, que ha comunicado los dos océanos desde hace siglos, en beneficio del mundo.

Comparto en estas notas una lista de obras, ensayos y documentos que personalmente pienso que son indispensables para que los panameños nos ilustremos sobre el tema del Canal de Panamá y su historia.

Estos escritos que menciono no son ni pretenden ser una lista definitiva. No podrían serlo, porque no conozco todo lo que se ha escrito, y aunque lo conociera, no tengo la autoridad académica para realizar semejante antología. No pasa este texto, pues, de ser un consejo de amigo, bien intencionado.

Los panameños han pensado el tema del canal. Sin duda. Algunos extranjeros también lo han hecho. Aquí propongo una carta de navegación sobre ese profundo océano de saber. Ojalá surjan más y mejores guías.

Los autores citados representan épocas, visiones ideológicas, clases sociales y niveles de formación académica muy diversas. Por lo tanto, sus puntos de vista no siempre coinciden.

Antes de ser ruta de tránsito entre los dos océanos, Panamá emerge como puente entre el Norte y el Sur de América. Eso lo explican Stanley Heckadon Moreno y otros analistas en: Panamá: puente biológico (Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, 2001).

Con la colonización del Istmo por los europeos, desde inicios del siglo XVI, relativamente temprano Panamá se convirtió en punto de paso para comunicar el Caribe y España con las colonias del Pacífico. Vino el comercio y el trasiego del oro del Perú.

El historiador panameño, Dr. Alfredo Castillero Calvo, titular de la Orden de Isabel la Católica otorgada por el Rey de España, describe lo ocurrido en: Las ferias del trópico, ensayo contenido en el Capítulo XII (Vol. I), de la Nueva historia general de Panamá (obra dirigida por Alfredo Castillero Calvo, Alcaldía de Panamá, 2019).

En la misma obra anterior, pueden consultarse el capítulo XIII (vol. I), El transporte transístmico y las comunicaciones regionales, escrito por Alfredo Castillero Calvo; el capítulo VIII (vol. II), Aquellos tiempos de la California: El ferrocarril de Panamá y la transformación de la zona de tránsito durante la “fiebre del oro”, ensayo de Aims Ch. McGuiness, y el capítulo XVI (vol. II), Proyectos para la construcción de un Canal por Panamá, escrito por Castillero Calvo y Michael Conniff.

Sobre la construcción misma del Canal, es obligante tener en cuenta las siguientes obras: The Land Divided: A History of the Panama Canal, escrito por Gerstle Mack (Alfred A. Knopf, NY, 1944; hay traducción al español por la Universidad de Panamá, 1978); lo mismo que la famosa obra de David McCullough, The Path Between the Seas: The Creation of the Panama Canal 1870-1914 (Simon & Schuster, NY, 1978; hay edición en español) y The Big Ditch: How America Took, Built, Ran and Ultimately Gave Away the Panama Canal, escrito por Noel Maurer y Carlos Yu (Princeton University Press, 2011).

En torno a este periodo y volviendo a la Nueva historia general de Panamá, recomiendo revisar el capítulo I (vol. III), donde figura el ensayo El Tratado Hay-Bunau Varilla, escrito por Everardo Bósquez De León, y el capítulo II (vol. III), escrito por Michael Conniff: Panamá durante la época del canal norteamericano.

El complemento literario de ese mundo cosmopolita, lo encontramos en la novela del colombiano Juan Gabriel Vásquez, Historia secreta de Costaguana (Alfaguara, 2007), en la cual, de la mano de Joseph Conrad, el autor nos sumerge en los choques culturales de la época.

Ocasión más que propicia para leer también la obra Cómo, cuándo y por qué llegaron los chinos a Panamá, valiosa investigación de Berta Alicia Chen P. (MDC, 2016); el ensayo Pro Mundi Beneficio: Los trabajadores gallegos en la construcción del Canal de Panamá, 1904-1914, escrito por Juan Manuel Pérez (Consejo de Cultura de Galicia, 2007), y el ya clásico trabajo de Gerardo Maloney, El Canal de Panamá y los trabajadores antillanos (ACP, 1999).

Las lecturas sobre la construcción del Canal son plenamente complementarias con la excelente obra de Marixa Lasso, Erased: The Untold Story of the Panama Canal (Harvard University Press, 2019; hay versión en español), que narra los cambios poblacionales obligados, ligados a la construcción del Canal.

Y hablando de población y de su relación con la zona de tránsito, resulta imperativo la consulta de la extraordinaria investigación titulada: La población del Istmo de Panamá: estudio de geohistoria, publicada por el Dr. Omar Jaén Suarez, historiador y geógrafo panameño, miembro de Honor de la “Société Geógraphie” de París (Editorial Universitaria de la Universidad de Panamá, Cuarta Edición, 2013).

De la misma manera, los primeros análisis sobre la independencia de Panamá en 1903 y el tratado que dio paso a la construcción del Canal por Estados Unidos van al hilo de la obra Panamá y los Estados Unidos 1903-1953, escrita por Ernesto Castillero Pimentel; etapa en la cual también se justifica leer El Canal de Panamá: Un estudio en derecho internacional y diplomacia, trabajo jurídico de Harmodio Arias Madrid, escrito en Londres en 1911, que existe en español desde hace tiempo.

De esos primeros años de la República también resultan muy ilustrativos los textos de ese gran panameño, nacido en Sincelejo, Eusebio A. Morales, titulados Cuestiones del Canal, El tratado del Canal y El Canal de Panamá y la Liga de Naciones (Eusebio A. Morales: Ensayos, documentos y discursos, Colección Kiwanis).

El debate sobre la situación de la soberanía panameña y el Canal, como ya vimos, inició temprano, luego de fundada la República y nunca se detuvo. Es comprensible, porque representaba una crisis existencial.

Antes y después de la agresión sufrida por Panamá en enero de 1964, el tema del canal fue objeto de acciones, escritos, reflexiones y similares, que aparecen en los periódicos y revistas de la época. A continuación solamente una muestra.

El historiador panameño, Dr. Celestino Andrés Araúz M., publicó en 2014 Jorge E. Illueca y la gesta patriótica de 1964, obra que nos lleva al centro del debate social de ese periodo, en el cual el Dr. Illueca fue protagonista principal. Asunto que se ilumina muy bien también con el testimonio invaluable del enviado panameño a los Estados Unidos después de los sucesos del 9 de enero de 1964, Dr. Miguel J. Moreno, quien escribió Misión a Washington: 17 de enero - 3 de abril 1964 (Editorial Libertad Ciudadana, 2003).

En 1974, el humanista panameño Ricaurte Soler compiló la publicación Panamá, dependencia y liberación (EDUCA), donde se puede consultar el muy sentido texto publicado el 14 de enero de 1964 en La Estrella de Panamá, por Carlos Iván Zúñiga Guardia, titulado La raíz histórica de nuestra causa.

El complemento literario de la época no puede ser otro que la destacada novela, Gamboa Road Gang, escrita en 1960 por el panameño Joaquín Beleño, que refleja el trato discriminatorio contra los panameños en una carcel de la Zona del Canal.

En la misma edición de Soler se puede consultar el estudio Comentarios al proyecto de tratado sobre defensa y neutralidad del Canal, escrito en agosto de 1968 por el Dr. Carlos Bolívar Pedreschi y la Réplica del Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, Lic. Juan Antonio Tack, al representante de los Estados Unidos de América, leída en la sesión del Consejo de Seguridad de 1973.

En 1976, la Editorial Siglo XXI de México publicó Una explosión en América: El Canal de Panamá, cuyo compilador fue el gran escritor panameño Enrique Jaramillo Levy, donde también se compendian textos y ensayos diversos, propios de la etapa de discusión de los rechazados tratados “3 en 1” y del inicio del debate de lo que resultaron luego los Tratados Torrijos-Carter de 1977.

En esa obra coordinada por Jaramillo Levy, se pueden consultar los siguientes trabajos: Algunos aspectos de la organización y del funcionamiento de la Compañía del Canal, conferencia de 1960 dictada por Rubén D. Carles Jr.; La inversión norteamericana en el Canal de Panamá de Xabier Gorostiaga; El Canal de Panamá: su operación y defensa durante la Segunda Guerra Mundial, de Boris Blanco; La llamada neutralidad del Canal de Panamá de César Augusto Quintero Correa.

Además, en dicha publicación aparecen el ensayo: Posibilidad de un Canal panameño de Zósimo Wong; las reflexiones tituladas: El anuncio conjunto Tack-Kissinger (ensayo de interpretación) de Julio Yau y otro texto titulado: Panamá: el pueblo ante las negociaciones con Estados Unidos de Jorge Turner y Federico Britton.

Igualmente, en ese libro se publica el famoso ensayo: Canal propio vs. canal ajeno de Carlos Bolívar Pedreschi de 1972, calificado por Miguel J. Moreno como “el catecismo de la nacionalidad panameña”. Texto cuya edición autónoma de 2016, realizada por el autor, contiene un enjundioso y emotivo prólogo escrito por Mario J. Galindo Heurtematte.

Ahora bien, para un entendimiento sistemático de las diversas negociaciones sobre los tratados del Canal de Panamá, resulta obligante leer los tres libros que escribió sobre el tema, el Dr. Omar Jaén Suárez.

El primero se titula: Las negociaciones sobre el Canal de Panamá 1964-1970 (Editorial Norma, Bogotá, 2002), que se recomienda leer en conjunto con el ensayo: Las negociaciones del Canal con los Estados Unidos 1904-1967 de Carlos Bolívar Pedreschi, publicado en el Capítulo XXII (Vol. III) de la Nueva historia general de Panamá ya citada.

Los dos libros siguientes de Jaén Suárez sobre las negociaciones están titulados: Las negociaciones de los Tratados Torrijos-Carter 1970-1979, Tomos I y II (ACP, 2005).

Firmados los tratados de 1977, vino su interpretación. El más importante trabajo del momento es el profético análisis del Dr. Julio E. Linares, que publicó en 1983 el estudio de Derecho Internacional Público titulado: Tratado concerniente a la neutralidad permanente y al funcionamiento del Canal de Panamá: de un colonialismo roosevelttiano a un neocolonialismo senatorial.

En 1994 se aprobó el Título Constitucional que establece un marco jurídico especial para la Autoridad del Canal de Panamá, se recomienda revisar la propuesta inicial y los debates legislativos de dicha aprobación. Ver también la obra colectiva: Canal de Panamá: 30 años del Título Constitucional (ACP, 2024) y la sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, de 17 de junio de 2024, que decreta la inconstitucionalidad de una ley relacionada con la cuenca hidrográfica del Canal.

En 2006 se aprobó el proyecto de ampliación del canal presentado por el Estado. En los periódicos de la época consta la propuesta y el debate. Además de la posición de gobierno que resultó aprobada, hubo puntos de vista críticos con el proyecto presentado.

La opinión divergente fue representada principalmente por el trabajo titulado: Informe al país. Acerca de nuestro canal y nuestro megapuerto publicado como separata en los periódicos en marzo de 2006, por Jorge Illueca; Fernando Manfredo; Julio Manduley; George Richa y Enrique Illueca.

Igualmente interesante resulta consultar la conferencia dictada en la Universidad de Panamá, en mayo de 2006, por el arquitecto Ricardo J. Bermúdez titulada: Consideraciones generales sobre la posible ampliación del Canal de Panamá.

Para una visión triunfal del Canal post ampliación, se puede consultar el hermosamente editado e ilustrado libro de Omar Jaén Suárez: El Canal de Panamá: El triunfo de la innovación constante (Popular Bank, 2018) y también el libro de Mario J. Galindo Heurtematte: El Canal de Panamá en manos panameñas, una historia de éxito (Novo Art, 2022).

Resulta recomendable todo lo demás que hayan escrito los autores citados sobre el tema del Canal, y en el mismo nivel de importancia, otras publicaciones de panameñas y panameños tales como: Aquilino Boyd; Diógenes de la Rosa; José Renán Esquivel; Raúl Leis; Alberto Quirós Guardia; Reina Torres de Araúz; Fernando Aparicio; Humberto Ricord; Alfredo Figueroa Navarro; Patricia Pizzurno; Guillermo Chapman; Miguel Antonio Bernal Villalaz; Álvaro Menéndez Franco; Carlos Arellano Lennox; Ernesto J. Castillero Reyes; Moisés Chong Marín; Carmen Miró; Ana Elena Porras; José Manuel Quirós y Quirós; Ricardo Arias Calderón; Juan Materno Vásquez; Aura E. Guerra de Villalaz; Carlos Manuel Gasteozoro; Felipe Juan Escobar; Simeón González, entre otros.

Todos los materiales están a disposición en la Biblioteca Nacional de Panamá, ubicada en el Parque Omar, abierta al público de lunes a sábado, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y con algunas interesantes publicaciones también vía Internet, consultando en binal.ac.pa.