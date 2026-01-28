Una convocatoria para avanzar

Exclusivo Suscriptores

Ocho presidentes latinoamericanos inician aquí este miércoles 28 de enero el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, para analizar el Panorama Económico de América Latina y el Caribe: entre la Estabilidad y el Crecimiento, y que sin dudas producirá un aporte significativo a las tareas de desarrollo y progreso en las que está empeñada la región.

Organizada por la Corporación Andina de Fomento, CAF - Banco de Desarrollo de América Latina, se trata de una cita que ha contado con el respaldo pleno y efectivo del gobierno de Panamá.

Analizará como eje central el panorama económico de América Latina y el Caribe, sus exigencias y la creciente atención a la sostenibilidad de las finanzas públicas, y se pondrán en perspectiva los equilibrios que hoy definen la agenda de la región: “cómo preservar la credibilidad y la previsibilidad mediante marcos fiscales sólidos, una gestión responsable de la deuda y mejoras en la calidad y eficiencia del gasto, al tiempo que se recuperan márgenes para impulsar un crecimiento más dinámico y sostenible”.

Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Rodrigo Paz, de Bolivia; Gustavo Petro, de Colombia; Daniel Noboa, de Ecuador; Bernardo Arévalo, de Guatemala, José Antonio Kast, presidente electo de Chile, Andrew Holness, primer ministro de Jamaica y el anfitrión, José Raúl Mulino Quintero de Panamá, darán forma a un evento puntual al que concurrirán, entre otros, ministros de Economía y Finanzas, premios Nobel de Economía, cancilleres, exministros y representantes de organismos multilaterales como la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo).

La cita regional busca construir una “nueva agenda estratégica compartida” para América Latina, en lo que puede calificarse como un esfuerzo cualitativo de gran proyección, en el que sus asistentes reflexionarán sobre la coyuntura y el futuro de la región en el contexto internacional.

No se trata de una cumbre regular, como la Iberoamericana. Es un ejercicio puntual organizado por la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, orientado a examinar la realidad regional y a proponer hojas de ruta que abran oportunidades a los millones de personas que habitan esta parte del mundo.

Precisamente por ello, la concurrencia es voluntaria y responde a la gestión conjunta de la CAF y el gobierno de Panamá. En ese contexto, ha desempeñado un papel decisivo la diplomacia personal impulsada por el presidente José Raúl Mulino Quintero, en un evento que pone a prueba el prestigio y la credibilidad de los que goza el mandatario panameño entre sus homólogos.

La última reunión de esta naturaleza en la que un presidente panameño puso en juego su capital político se remonta a finales de la década de 1990, cuando Ernesto Pérez Balladares, en el marco del proceso de transición del Canal de Panamá a manos panameñas, convocó un Congreso Universal del Canal para analizar el impacto de ese hecho en el comercio internacional y la actividad marítima. El comité organizador fue presidido por Fernando Manfredo, con Mario Velásquez como secretario ejecutivo.

Se trataba entonces de un nuevo escenario, con Panamá proyectándose abiertamente hacia un mundo en el que desempeñaban un papel clave los armadores de buques, las empresas navieras y los países usuarios de la vía interoceánica. A esa cita asistieron los presidentes de Honduras, Colombia y Taiwán, así como el comisario de la Unión Europea y representantes de Francia, Estados Unidos y Japón.

Este miércoles, Panamá vuelve a ser sede de una reunión que aborda un tema crucial para cualquier región del mundo, pero que adquiere especial relevancia por el nivel de sus participantes: desde jefes de Estado hasta voces autorizadas e involucradas en el debate global sobre el uso eficiente y sostenible de los recursos.

“América Latina, el Caribe y Europa: hacia una nueva agenda estratégica compartida”; “Reescribiendo las reglas del comercio: retos y oportunidades para ALC”; “Alianzas para el desarrollo: democracia, inclusión y capacidades para la próxima década”; “La era de la fragmentación global: una diplomacia de resultados para ALC”; y Por qué fracasan las naciones figuran entre los temas que, durante dos días y en conferencias paralelas, se abordarán en este foro.

Es, sin duda, uno de los logros diplomáticos más significativos de Panamá en los últimos años.

El autor es asesor presidencial.