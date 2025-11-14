Una convocatoria que no cumplió sus propias reglas

Exclusivo Suscriptores

La propuesta escogida para representar a Panamá en la Bienal de Venecia 2026 no es completamente panameña. Según las bases de la convocatoria, la artista serbia Iva Jankovic no debió participar, ni como proponente principal ni como colaboradora, porque la convocatoria era para “artistas panameños o residentes en Panamá”. El proceso de elección deja interrogantes sobre la transparencia que tanto enfatizó el comité organizador: ¿en qué momento deciden transgredir las bases sobre la nacionalidad de los participantes?, ¿por qué cambiaron al jurado?, ¿qué pasó con los jurados Paula Piedra Mora de Costa Rica y Julia Morandeira Arrizabalaga de España?, ¿qué propuestas fueron finalistas?, ¿conocerán los participantes los argumentos del fallo de cada jurado?

En ningún momento se dijo que se podía concursar con artistas de otros países; por lo tanto, se violan las bases de la convocatoria. Las bases dicen claramente, en el primer párrafo, y lo reafirmó el comité organizador en la sesión informativa por Zoom, que era una convocatoria “completamente abierta a artistas panameños”. Esto descalifica a la artista serbia Iva Jankovic y al proyecto elegido. El dúo seleccionado, Los Mensajeros del Sol, compuesto por Antonio José Guzmán e Iva Jankovic, es un dúo panameño/serbio. De haber sido las bases transparentes, los artistas panameños jóvenes —a los que se les hizo creer que tomarían en cuenta su creatividad— hubieran tenido una mejor opción de estar en la Bienal, en lugar de competir con artistas extranjeros de mayor trayectoria.

Abrir en Panamá una convocatoria donde se pide tener “una trayectoria artística consolidada” y que los participantes “cuenten con experiencia comprobable en exposiciones de relevancia nacional o internacional” descarta a por lo menos 80 de las 89 propuestas recibidas. Es una broma vanagloriarse de la participación de 89 proyectos, porque son muy pocos los artistas panameños cualificados para este llamado. La convocatoria está hecha para artistas que se han formado en el extranjero, porque en Panamá no existen instituciones académicas que eduquen en arte de vanguardia. Panamá es un país en el que todavía no se utilizan modelos desnudos en las escuelas de bellas artes —por recato, mojigatería o por la razón que sea—. Un país donde, en pleno siglo XXI, no existen las carreras de composición musical ni de dirección orquestal; sin embargo, hace poco el Ministerio de Cultura organizó un concurso para encontrar al nuevo director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional, que obviamente quedó desierto. Nos guste o no, Panamá es un país que se ha saltado casi todo lo que vale y pesa en arte vanguardista desde el siglo pasado.

Los participantes rechazados ahora son un número para las estadísticas de la convocatoria que resonarán impactantes en todos los medios: “Tuvimos 89 propuestas”. La verdad es que si 88 de las 89 propuestas fueron descartadas, la convocatoria fue un desastre. Por la transparencia que tanto pregonaron, deben publicar el fallo firmado por el jurado, en donde expliquen los criterios por los que deciden, por unanimidad (si así fue), escoger a un dúo serbio/panameño para representar a Panamá en Venecia y no considerar, ni siquiera como finalistas, algunos de los 88 proyectos restantes. Sin esto, no hay transparencia y el resultado parece amañado y preconcebido.

Si en realidad quieren exportar lo creativo e innovador del arte panameño, entonces hay que ser más inclusivos. La curaduría pudo armar un pabellón en el que dialogaran los trabajos de artistas emergentes con los de artistas más experimentados, utilizando géneros diversos y técnicas contemporáneas. Seleccionar un único proyecto artístico, mitad panameño/mitad serbio, no evidencia lo que el país —desde su geografía o desde su diáspora— puede mostrarle al mundo.

El autor es compositor y escritor panameño.