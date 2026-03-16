Una mirada cualitativa a los programas de alimentación escolar

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Marzo marcó el regreso a clases en Panamá. Miles de niñas y niños retornan con la ilusión de un nuevo año lleno de aprendizaje y experiencias, pero para muchos también significó algo más básico y urgente: volver al lugar donde saben que recibirán al menos una merienda y un almuerzo seguros.

En nuestro altamente desigual país, las escuelas funcionan no solo como espacios de formación, sino también como una red de protección social. Estudios recientes sobre las condiciones de vida en Panamá señalan que cerca del 29% de los hogares panameños enfrenta algún grado de inseguridad alimentaria, una cifra que aumenta a casi 50% en áreas indígenas. En ese contexto, cada inicio del calendario escolar recuerda que, para muchos estudiantes, a la escuela no solo se va a aprender: también se garantiza que, al menos por unas horas al día, el estómago no esté vacío.

Como investigadora de desigualdades en la salud, el tema de la nutrición infantil fue uno de los que más llamó mi atención. Entender que llevar vidas saludables depende en gran medida de factores fuera de los sistemas de salud me llevó a querer analizar cómo los programas de nutrición escolar —principalmente el Programa de Alimentación Complementaria (PACE)— apoyan la salud y el bienestar de la infancia panameña.

Para mí es importante resaltar la voz de las comunidades dentro de la investigación. Por eso propuse un estudio que busca entrevistar a beneficiarios de estos programas y realizar observaciones de cómo se desarrollan en la práctica. Mi investigación también incluye la revisión de documentos oficiales sobre los programas de alimentación escolar.

He encontrado discrepancias entre lo establecido en la Ley No. 35 del 6 de julio de 1995 y la práctica. Por ejemplo, el contenido nutricional de los alimentos distribuidos en la merienda escolar. Mientras que la galleta nutricionalmente mejorada se encuentra dentro de los parámetros, este no es el caso de la crema nutritiva enriquecida.

La ley indica que “las cremas nutritivas enriquecidas tendrán un aporte nutricional no inferior a 350 calorías y 12 gramos mínimos de proteínas por cada 100 gramos del producto”. Sin embargo, una tabla presentada en el sitio web del Ministerio de Educación (Meduca) indica que 8 onzas (226 gramos) de la crema aportan solamente 180 calorías y 7 gramos de proteína. Los estudiantes que reciben la modalidad de crema no estarían recibiendo los nutrientes requeridos por la ley.

En el año 2025 realicé un par de actividades de sondeo, fuera de las instalaciones del MEDUCA, una en la capital y otra en el interior del país, con maestras y madres de familia de diferentes escuelas dentro de estas zonas. En la capital, solo una escuela reportó recibir la modalidad de crema, y en ambas zonas esta se recibe de forma esporádica.

Representantes de estas escuelas señalaron la preferencia de las niñas y los niños por la modalidad de crema, y que además esta satisface el hambre por más tiempo que la modalidad de leche.

Dentro de estas actividades de sondeo pude identificar otra discrepancia entre lo establecido en la Ley No. 35 de 1995 y la manera en que el programa se desarrolla en la práctica. Uno de los artículos de la ley señala que “este programa bajo ninguna circunstancia podrá ser suspendido durante el período escolar”, por lo que el Meduca debe incluir anualmente en su presupuesto los recursos necesarios para su funcionamiento.

La siguiente es una cita directa de una profesora de una de las escuelas de la capital: “Los niños piden la merienda, pero el problema es la entrega. Debíamos llamar al Meduca y a Estrella Azul por retrasos en la distribución”.

Dos profesoras de una escuela del interior compartieron que su centro educativo no recibió el programa durante un año completo y que, aunque posteriormente se restableció, la remesa solo alcanza para tres días de la semana.

El propósito de este estudio es resaltar las experiencias vividas por quienes se benefician del programa, tanto las positivas como las negativas. Maestras y madres de familia de todas las escuelas que participaron en nuestras actividades de sondeo coinciden en que el programa es muy bueno y, sobre todo, necesario, particularmente por la inseguridad alimentaria que experimentan estudiantes en ambas zonas.

La merienda escolar y el programa de almuerzo constituyen estrategias importantes para enfrentar este problema. También sirven como incentivo para la asistencia y el desempeño escolar.

Mi meta es continuar realizando este tipo de actividades, entrevistas y observaciones. Sin embargo, he encontrado algunas limitaciones.

He contactado a directores y maestros de distintas escuelas a nivel nacional que están interesados en participar, pero señalan que sin un permiso del Meduca no pueden recibirnos en los centros educativos. Desde febrero de 2025 he intentado conseguir estos permisos, en el marco de una colaboración institucional, para desarrollar entrevistas con estudiantes y observaciones de los procesos relacionados con estos programas.

Estos programas son buenos, como lo han señalado maestras y madres de familia, y también son necesarios para atender los problemas de inseguridad alimentaria. Mi interés como investigadora es profundizar la comprensión de su importancia y de la percepción que tienen los usuarios sobre ellos.

La autora es investigadora del Cieps.