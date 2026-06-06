Una mirada jurídica a la tragedia que marcó a Panamá

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El 6 de junio de 1992 ocurrió la mayor tragedia aérea en la historia de Panamá. El Vuelo 201 de Copa Airlines, que cubría la ruta Ciudad de Panamá-Cali, Colombia, se accidentó en la provincia de Darién, causando la muerte de las 47 personas a bordo. Tras 34 años, este suceso continúa siendo un referente tanto para la aviación como para el derecho aeronáutico internacional.

Las investigaciones realizadas por las autoridades panameñas, con apoyo de organismos internacionales, concluyeron que el accidente estuvo relacionado con fallas en los instrumentos de navegación de la aeronave, provocando la desorientación espacial de la tripulación. Sin embargo, las repercusiones del caso no se limitaron al ámbito técnico, sino que también dieron lugar a importantes debates jurídicos.

Uno de los procesos más relevantes fue el caso Luna v. Compañía Panameña de Aviación, S.A., presentado ante el Tribunal de Distrito Sur de Texas por familiares de una de las víctimas. La demanda buscaba que un tribunal estadounidense conociera del litigio y determinara la responsabilidad de Copa Airlines por los daños derivados del accidente.

La controversia giró en torno a una pregunta fundamental: ¿qué tribunal era competente para conocer una reclamación derivada de un accidente aéreo internacional? Los demandantes argumentaron que existían suficientes vínculos con Texas, entre ellos la compra del boleto a través de una agencia de viajes en ese Estado, acuerdos comerciales con aerolíneas estadounidenses y ciertas actividades de capacitación desarrolladas allí.

Dicha estrategia puede asociarse con el fenómeno conocido como forum shopping, entendido como la búsqueda de una jurisdicción más favorable para los intereses de una de las partes. En litigios internacionales, las diferencias entre sistemas jurídicos y regímenes indemnizatorios suelen influir en la elección del foro donde se presenta una demanda.

No obstante, el tribunal concluyó que esos contactos no eran suficientes para ejercer jurisdicción sobre Copa Airlines. La aerolínea estaba constituida en Panamá, no tenía oficinas en Texas ni operaba vuelos desde ese Estado. En consecuencia, la demanda fue desestimada por falta de jurisdicción personal.

La decisión también reflejó un principio esencial del derecho internacional privado: los litigios deben resolverse en el foro que mantenga criterios de conexión reales y sustanciales con los hechos. En este caso, Panamá era el Estado del domicilio del transportista, el lugar donde ocurrió el accidente y donde se desarrollaron las investigaciones principales.

Asimismo, el caso destacó la importancia de la Convención de Varsovia de 1929, vigente para la época, la cual establecía reglas específicas sobre jurisdicción en materia de transporte aéreo internacional. Estas disposiciones buscaban garantizar seguridad jurídica y evitar que las controversias fueran trasladadas a tribunales con vínculos limitados con el caso.

Transcurridos 34 años del Vuelo 201, la tragedia sigue ocupando un lugar importante en la memoria nacional. Más allá de sus consecuencias humanas, este caso dejó valiosas lecciones sobre jurisdicción internacional, competencia judicial y los límites del forum shopping en el transporte aéreo. Recordarlo no solo honra la memoria de las víctimas, sino que también permite comprender la importancia de las normas jurídicas que regulan la aviación civil internacional y garantizan que las controversias sean conocidas por los tribunales verdaderamente competentes.

La autora es especialista en políticas públicas y en Derecho.