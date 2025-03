Una receta para mejorar la implementación de las políticas públicas

Exclusivo Suscriptores

Recientemente leí un artículo del CIEPS (Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales AIP-Panamá) que, en mi lectura, puso la luz sobre uno de los temas que más preguntas e ideas me generan: las expectativas de los ciudadanos. Esas preguntas e ideas las resumo en las siguientes: ¿qué queremos?, ¿cómo nos sentimos con respecto al actuar de los gobiernos?, ¿cómo decimos si algo nos parece bien o mal, o si queremos entender el por qué detrás de alguna acción?

A la vez, y a pesar de que el artículo cita la esperanza entre los principales elementos inspiradores que los panameños sienten, y me incluyo, no puedo evitar que otros elementos me resuenen y me preocupen, como la desilusión y la indiferencia general.

Una herramienta que puede fortalecer la esperanza y disminuir estos sentimientos negativos la encuentro en un seguimiento efectivo en la implementación de las políticas púbicas, apoyándose en la retroalimentación de datos, incluyendo los cualitativos, las experiencias en campo, las entrevistas, las observaciones de las personas involucradas, entre otros.

Esta estrategia es un ingrediente de tantos que componen la gran receta que puede fortalecer los valores democráticos y evitar mayor desilusión entre los panameños. Pero antes, imaginemos que cada ingrediente es una receta en sí misma que podemos mejorar.

Un ejemplo de esto lo encontré en la incidencia de la palabra “agua” en discursos, opiniones y diagnósticos, siempre en el marco del desafío de su acceso por panameños tanto de zonas urbanas y periféricas como de zonas rurales. Creo que podemos encontrar un ingrediente base en los informes de terminación de proyectos desarrollados con organismos multilaterales, que incluyen información de alto valor que podrían ayudar a las autoridades a evitar errores que ya alguien identificó.

En un caso puntual, uno de estos informes de un proyecto del BID sobre mejoras al agua potable y su provisión en áreas rurales e indígenas del país es un buen ejemplo. En este destaco que se puede fortalecer la textura de la receta asignando a personas capacitadas no solo en evaluación de políticas públicas, sino con sensibilidad social que permita identificar problemas que los números no miden. Las visitas en campo son cruciales y abren puertas a nuevas oportunidades de recopilación de información, lo que permite realizar ajustes en tiempo real cuando algo no está funcionando según los planes.

El emulsificante es el apoyo a las iniciativas que lleven a que toda esta información se pueda utilizar, y esto comienza con tener los datos en formatos manejables que faciliten su acceso y análisis, y dar así inicio a un círculo virtuoso de retroalimentación que genere más y mejor información.

En el tiempo, el perfeccionamiento de las técnicas de análisis con el fin de mejorar las políticas públicas se va a generar y permeará en la cultura de los actores que deben dar seguimiento, pero para esto debemos tener las condiciones y la estructura que nos permitan evaluar cumplimento, detectar fallas y oportunidades de mejora de forma más ágil y veloz.

Termino con una pregunta: ¿está alguien leyendo y analizando los informes y las lecciones aprendidas? Quizás sí, y con un gran esfuerzo podremos evitar que se ahonde la desconexión de los ciudadanos con valores democráticos.

El autor es economista, asesor.