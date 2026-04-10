Una sola salud para un solo planeta

En el marco del Día Mundial de la Salud, celebrado cada 7 de abril, estamos invitados a reflexionar sobre los grandes retos que afectan al bienestar de las personas. Este año, bajo el lema “Juntos por la ciencia”, celebramos el poder de la colaboración científica para proteger la salud de las personas, los animales, las plantas y el planeta; priorizando los logros científicos, en el enfoque de “Una sola salud” y en la cooperación multilateral necesaria para transformar la evidencia en acción.

Vivimos en un mundo interconectado. Los seres humanos compartimos el planeta con miles de especies animales y dependemos de ecosistemas sanos para alimentarnos, respirar aire limpio y disponer de agua segura. Cuando ese equilibrio se rompe, las consecuencias no tardan en manifestarse en forma de enfermedades, epidemias y pandemias.

Muchas de las enfermedades que conocemos hoy no surgieron por casualidad. La ciencia ha demostrado que la mayoría de las enfermedades infecciosas nuevas tienen su origen en los animales. A estas enfermedades se les llama zoonosis, y se transmiten de los animales a los seres humanos. No se trata de un riesgo lejano: es algo que ya hemos vivido y seguimos viviendo.

En nuestra región tenemos ejemplos claros. Entre estos, la fiebre amarilla, que circula de forma natural entre mosquitos y monos antes de afectar a las personas. Más recientemente, la pandemia de COVID-19 puso al mundo entero en pausa y mostró cómo una enfermedad de origen animal puede expandirse rápidamente y cambiar la vida de millones de personas.

En el día a día también enfrentamos riesgos relacionados con la seguridad alimentaria. La salmonelosis, una infección causada por alimentos contaminados, continúa siendo una de las principales causas de enfermedades gastrointestinales. Otros padecimientos como la gripe aviar, la cisticercosis, la encefalitis equina o las infecciones por hantavirus recuerdan que una relación descuidada entre los seres humanos, los animales y el ambiente puede traer consecuencias graves para la salud.

En Centroamérica y el Caribe, enfermedades transmitidas por mosquitos como el dengue, el Chikunguña y el Zika son una muestra clara de este vínculo. Estos virus encuentran condiciones favorables para propagarse debido a factores como el crecimiento desordenado de las ciudades, la deforestación y el cambio climático, que facilitan la proliferación de mosquitos.

Incluso un problema menos visible, pero igualmente serio, como la resistencia a los antimicrobianos, está estrechamente relacionado con esta realidad. El uso inadecuado de medicamentos tanto en personas como en animales y en la producción de alimentos permite que los microorganismos se vuelvan más fuertes y difíciles de tratar, poniendo en riesgo tratamientos que hoy salvan vidas.

Frente a estos desafíos, la respuesta no puede ser fragmentada. El enfoque de “Una sola salud”, que reconoce que la salud humana, la salud animal y la salud del ambiente están profundamente conectadas y propone romper el trabajo aislado y coordinar esfuerzos, no solo entre el Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Ministerio de Ambiente (Miambiente), sino también con universidades, centros de investigación, organismos internacionales y comunidades.

La prevención exige sistemas sólidos de vigilancia integrada, así como compartir y analizar datos para actuar a tiempo. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) han firmado un acuerdo para fortalecer la cooperación con el fin de equilibrar y optimizar de forma sostenible la salud de los seres humanos, los animales, las plantas y el medio ambiente.

Panamá, por su riqueza en biodiversidad y su rol estratégico como puente entre continentes, tiene una oportunidad única de fortalecer este enfoque y convertirse en un referente regional en la aplicación práctica de “Una sola salud”.

Cuidar la salud no es solo tarea de médicos. “Una sola salud” implica trabajo en equipo entre veterinarios, agrónomos, forestales, farmacéuticos, enfermería, laboratoristas, biólogos, epidemiólogos, técnicos ambientales y comunicadores. Cada uno aporta: detectar patógenos en animales, controlar alimentos, gestionar ecosistemas, brindar atención clínica y educación en salud de la población general.

Cuidar y preservar la salud humana implica mantener sanos a nuestros animales domésticos y salvajes, y proteger el medioambiente que compartimos. Significa apostar por ciudades más verdes, una producción agropecuaria sostenible, un uso responsable de los antimicrobianos (antibióticos) y una relación respetuosa con la naturaleza.

En este Día Mundial de la Salud, el mensaje es claro: no hay salud humana sin salud animal, ni tampoco sin un planeta sano. Adoptar el enfoque de “Una sola salud” no es solo una opción técnica; es una responsabilidad ética con las generaciones presentes y futuras.

Invertir en prevención, cooperación y conocimiento es invertir en vida. Porque, al final, tenemos una sola salud y un solo planeta que cuidar.

La autora es representante de la OPS/OMS en Panamá