Una victoria y poco más que destacar

La selección de Panamá se llevó la victoria ante Belice, aseguró su cupo en la ronda final y cumplió como visitante. Había que ganar, y se ganó. ¿Se gustó? No, pero no era un requisito en esta jornada. Fidel Escobar y Eduardo Guerrero anotaron los goles panameños.

En cifras, Panamá remató 17 veces y dominó el 73% de la posesión del balón. Aun así, no fue un partido cómodo. Cancha complicada, un rival con el orgullo herido tras caer ante Montserrat (una selección, a priori, de menor nivel que Belice), y un equipo panameño al que le costó entrar en partido. Son algunos aspectos que podemos analizar del encuentro.

A nivel individual, fue una oportunidad para algunos “no habituales” de ser titulares. Entre ellos: Eduardo Guerrero, quien terminó con un gol; César Yanis, quizá el jugador con mejor rendimiento general; Jeanpol Morales, de quien sigo pensando que puede dar más; Jorge Gutiérrez, cuya mejor versión en selección está aún por llegar, aunque siempre cumple; Edward Cedeño, que tuvo su debut oficial; y Tomás Rodríguez, quien tuvo pocos minutos.

Colectivamente, no fue un partido para recordar ni mucho menos; quizás todo lo contrario. A pesar del control del juego y los 501 pases completados con un 87% de precisión, no hubo demasiada fluidez ofensiva. Belice no remató al arco en todo el partido, lo que habla bien del orden defensivo panameño, pero también deja claro que el rival ofreció poco.

Entre los apuntes interesantes, destaca la posición inicial de José Luis Rodríguez como carrilero por izquierda, un recurso que no habíamos visto desde el inicio y que, ante rivales replegados, puede resultar útil. También fue positivo el ajuste al 4-3-3 en el segundo tiempo, con los ingresos de Gutiérrez y Amir Murillo en los laterales y Jeanpol Morales como extremo por izquierda. El equipo se vio más cómodo. Harvey pasó al medio, y César Blackman se ubicó como extremo por derecha, compartiendo banda con Murillo.

Dos jugadores que, aunque ocupan la misma posición, han demostrado ser perfectamente compatibles, algo valioso para esta selección.

Ahora toca regresar a Ciudad de Panamá, recuperarse y preparar el encuentro ante Nicaragua. Buscar el primer lugar del grupo es importante, pero hacerlo con buenas sensaciones también lo será.