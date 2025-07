Unas ideas al espacio

Exclusivo Suscriptores

Muchas han sido las ideas que he lanzado “al aire”, particularmente sobre temas en los que no soy experto. En esta ocasión, las envío “al espacio”, motivado por los recientes descubrimientos del telescopio James Webb, que han puesto en duda teorías muy arraigadas.

Comencemos por el principio: el “Big Bang”. No creo, ni considero necesario creer en un inicio, porque ello implicaría también un final. Mucho menos acepto esa llamada “singularidad” como la cuna del Universo. ¿Cómo todo podría surgir de nada o casi nada? Prefiero la idea de una secuencia de “big bangs”, en particular porque todo lo que somos y hemos sido parece formar parte de ciclos: desde los electrones alrededor del núcleo de un átomo, hasta el sistema solar girando en torno a Sagitario A* en la Vía Láctea.

Me resisto, igualmente, a los intentos de explicar el Universo a través de la mecánica cuántica, surgida precisamente porque la mecánica clásica no lograba explicar el comportamiento atómico. No creo en una “teoría del todo”. Una balanza analítica no me permitirá pesar una tonelada de arroz, ni una báscula industrial servirá para medir un solo grano. Mientras mejor podamos describir una galaxia, menos podremos hacerlo con un átomo.

La “materia oscura” fue ideada para justificar por qué las galaxias no se dispersan en el espacio debido a la inercia de su rotación. Sin embargo, no se manifiesta en nuestro entorno. Opino que es un fenómeno propio de altas densidades de materia, como las presentes en las galaxias.

Tampoco me convence la “energía oscura” como explicación de la expansión acelerada del Universo, ni creo en la hipótesis de un “desgarro” final. La segunda ley de la termodinámica no dice que el Universo deba conducirse hacia una máxima entropía; lo que afirma es que cuando en un sistema se produce orden, la entropía total aumenta. Por eso, creo que el Universo se expande porque dentro de él se generan estructuras muy ordenadas. Un buen ejemplo es que, dentro de 4 mil millones de años, la Vía Láctea se fusionará con Andrómeda, formando una de las galaxias más grandes del Universo visible.

No pienso que el Universo se reducirá a simples partículas. Un cosmos totalmente desgarrado en subpartículas sería más ordenado que este complejo sistema actual. Prefiero imaginar que busca mayor aleatoriedad.

Esa aleatoriedad se refleja también en la diversidad de seres vivos en nuestro planeta. No creo que tengamos un propósito específico; estamos aquí, en buena parte, gracias a la extinción de los dinosaurios. Ellos, dependientes de la luz solar como principal fuente de energía, hacían más sostenible la vida en la Tierra. La diversidad biológica fue clave para garantizar la continuidad de la vida, con o sin impactos de meteoritos. Los mamíferos resultaron una opción eficaz para mantener la vida, pero el ser humano, a diferencia de los dinosaurios, no necesita un evento cósmico para provocar su propia extinción. Aun así, no dudo de que la vida perdurará.

No creo que en nuestra galaxia haya tantas opciones de vida como se especula. Pienso que existimos porque el Sistema Solar se encuentra en una región poco congestionada de la Vía Láctea y esta, a su vez, en una zona de relativa baja densidad cósmica. El Universo es mucho más violento de lo que percibimos a diario.

Sobre la consciencia, algunos científicos y filósofos —sin motivaciones religiosas— han planteado al final de sus vidas que podría ser inmortal, e incluso que no sería producto exclusivo del cerebro, sino algo adquirido del exterior, que al morir donaríamos al infinito. No obstante, me parece que ese pensamiento responde más al temor de que su genialidad se pierda. Yo, en cambio, moriré en paz con lo que dejé a mis hijos, nietos, estudiantes y lectores. Esa aleatoriedad universal también la observo en mis hijos: con la misma formación, son muy diferentes.

Comparto la idea de que los seres vivos existimos poco tiempo para poder transmitir con más frecuencia nuestros conocimientos a las siguientes generaciones. Creo en una conexión “etérea” entre los seres vivos —más intensa entre padres e hijos—, pero no entre vivos y muertos. Imaginar un mundo donde viviéramos mil años, o donde las “almas póstumas” nos rodearan para transmitirnos conocimientos, sería más un caos que un avance.

Admito que la vida es probable en otros mundos, aunque el telescopio James Webb no ofrece muchas pistas. Me inclino por la teoría de multiversos, pero no con leyes físicas diferentes ni con multiplicidad de “yoes”. Un cambio mínimo en las fuerzas nucleares impediría la formación de átomos como los conocemos.

Creo que la vida, de existir en otros mundos, parece diseñada para evitar nuestra “contaminación”. Antes de alcanzarla, quizá nos autodestruyamos, nos impacte un meteoro o nuestra estrella se convierta en gigante roja. No anhelo encontrar vida alienígena más inteligente que nosotros; deseo, más bien, que sea mejor que nosotros.

El autor es profesor de química de la Universidad de Panamá.