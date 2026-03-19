Unificación sanitaria sin prevención fracasa

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

El debate sobre la unificación del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social se presenta como una solución a la crisis del sistema sanitario. Sin embargo, si no se analiza con seriedad la raíz del problema, cualquier reforma corre el riesgo de convertirse en un simple cambio administrativo.

En medio de esta discusión, preocupa escuchar discursos que señalan, sin fundamentos, a farmacéuticos como parte de supuestas “mafias” de medicamentos. Si existen irregularidades, deben investigarse y sancionarse. Pero acusar sin pruebas desacredita a profesionales que diariamente trabajan bajo presión, dispensan tratamientos y garantizan la seguridad de miles de pacientes.

La verdadera crisis del sistema de salud tiene otra raíz: el fracaso de las políticas públicas de prevención. Durante años se ha descuidado la educación sanitaria y el control oportuno de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. Hoy se ven las consecuencias en hospitales saturados y en una creciente demanda de medicamentos.

Además, la unificación también plantea un reto financiero. Si se integran ambos sistemas, surge una pregunta inevitable: ¿cómo se financiará la atención de la población no asegurada y quién asumirá ese costo?

Sin prevención ni claridad financiera, cualquier reforma del sistema será solo una reorganización administrativa de una crisis que seguirá creciendo.