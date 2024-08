Urge invertir en tecnologías emergentes

Escuchar audio noticia

Uno de los mayores logros de este siglo ha sido la introducción de tecnologías emergentes en la vida cotidiana de la sociedad. Sin embargo, esto conlleva una inversión significativa para capacitar a la población y maximizar su aprovechamiento y adaptación en el país. Según la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (Unctad) existen 17 tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, la nanotecnología y el 5G, con un potencial de mercado valorado en 9.5 billones de dólares para 2030.

Pero, ¿se está tomando esto realmente en cuenta en Panamá? La respuesta es no. Según el Informe sobre Tecnología e Innovación 2023, Panamá se encuentra en el puesto 71 de 166 naciones evaluadas, lo que revela grandes debilidades en investigación y desarrollo de estas tecnologías. Esto me recuerda una famosa frase del filósofo Séneca: “Quien identifica la solución a un problema ya ha avanzado la mitad hacia su resolución”. Esto significa que no podemos adaptar las tecnologías emergentes a la realidad panameña si no comprendemos realmente qué son y cómo funcionan.

A pesar de estas debilidades, se destaca a Panamá como un país con potencial para impulsar nuevas tecnologías. Tan solo el año pasado, hubo un aumento del 20% en la inversión en tecnología, según la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt). Sin duda, una mayor coordinación entre entidades públicas y privadas sería de gran ayuda para fomentar el uso de herramientas tecnológicas. Se menciona la posibilidad de que Panamá se convierta en un centro de negocios digitales, pero es vital aumentar la capacidad de recurso humano en áreas como inteligencia artificial y robótica. Necesitamos más profesionales en estos campos, ya que existen oportunidades laborales en ellas.

Por último, es importante resaltar que no debería haber brechas en el acceso a la tecnología. Hoy en día, los jóvenes tienen una excelente capacidad de manejo tecnológico, por lo que es fundamental incluirlos en la adaptación a esta emergente innovación. Si entrelazamos la tecnología con la educación, podremos preparar a los futuros profesionales panameños para aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado laboral tecnológico y asegurar un futuro próspero al tomar las decisiones correctas.

El autor es estudiante de bachillerato en ciencias.