Urge restablecer el orden democrático y el derecho al trabajo

Urge poner fin a las acciones que destruyen el trabajo y la actividad económica, y que amenazan libertades fundamentales como el derecho al libre tránsito, la libertad de expresión, el acceso a la información veraz y el derecho a la educación.

Durante las últimas semanas, Panamá ha enfrentado la paralización de clases en el sistema de educación pública, la interrupción parcial de importantes actividades económicas y el cierre de vías de comunicación. Estas medidas han sido impulsadas por grupos organizados de extrema izquierda que, con el pretexto de rechazar los cambios al sistema de pensiones y salud de la Caja de Seguro Social, buscan desestabilizar la convivencia nacional y destruir empleos.

La Ley 462 de 2025, que reformó el régimen de la Caja de Seguro Social, introdujo cambios significativos para mejorar la prestación de los servicios de salud, aumentar la eficiencia y productividad de la institución, y fortalecer su gobernanza. En materia de pensiones, la ley eleva los aportes del Gobierno Nacional a más de 1,000 millones de dólares anuales, y los aportes patronales pasan del 12.25% al 15.25%, es decir, un incremento del 24%. En contraste, no se aumenta la edad de jubilación, no se incrementa la cuota de los trabajadores, y no se privatiza el sistema.

Además, se establece un sistema de pensiones nocional, flexible y transparente, que permite a cada asegurado decidir cuándo y con cuánto jubilarse, en función de sus aportes y condiciones personales.

Contrario a lo que alegan sus opositores, el proyecto fue objeto de una discusión pública extensa: se abrió un periodo de análisis de 185 días, distribuido en tres fases. En la primera, el Órgano Ejecutivo organizó encuentros con sectores sociales, que presentaron propuestas, muchas sin respaldo técnico. En la segunda, el Órgano Legislativo llevó a cabo consultas en todo el país, abiertas a toda persona u organización, con o sin sustento especializado. Finalmente, en el proceso de debate parlamentario se introdujeron más de 300 modificaciones al anteproyecto, y el texto fue aprobado por mayoría con 48 votos a favor de un total de 71 diputados.

Un aspecto crítico que el Legislativo no abordó —y que deberá discutirse en el futuro— es la necesidad de revisar la edad de jubilación, en coherencia con la realidad demográfica: los panameños vivimos más años y tenemos menos hijos.

Panamá no puede avanzar mientras los niños estén fuera de las escuelas, mientras se impida trabajar a quienes sí queremos y necesitamos trabajar, y mientras se mantenga el secuestro de la democracia por una minoría que desconoce las reglas del juego institucional y las libertades fundamentales.

Solo recuperando el orden democrático y reafirmando el derecho al trabajo y la educación, el país podrá enfrentar con éxito los desafíos del desarrollo humano.

El autor es especialista en desarrollo de modelos financieros, análisis de riesgo, mercado y economía.