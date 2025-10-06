Usar la jubilación para vivir: el arte de no sentarse

Exclusivo Suscriptores

La jubilación se celebra a menudo como el fin de una etapa y la merecida recompensa de un descanso absoluto. Sin embargo, es mucho más preciso verla como el inicio de la etapa más libre y potencialmente enriquecedora de la vida. Para muchos, implica dejar de lado una rutina laboral de décadas —ya sea para un empleador, un cliente o su actividad cotidiana— y enfrentarse al desafío, a veces atemorizante, de llenar ese vasto espacio con significado, propósito y, sobre todo, actividad. La clave para una jubilación verdaderamente feliz, sana y exitosa reside en una única filosofía: permanecer deliberadamente activo en cuerpo, mente y espíritu.

1. Reemplace el trabajo, no el propósito

El error más común de los recién jubilados es confundir el cese de las obligaciones laborales con la pérdida de la identidad o el propósito. Dejar la oficina, el negocio o la ocupación que realizamos no implica que su contribución haya terminado; solo significa que su esfuerzo se ha reorientado. Una vida satisfactoria requiere metas, y la jubilación es el momento ideal para fijar las propias, no las impuestas por un empleador, cliente o actividad cotidiana.

Busque una misión personal o contribución: identifique una causa o un tema que siempre le haya apasionado, pero para el cual nunca tuvo tiempo. ¿Es la educación, el ambiente, la historia local o el arte? Ofrecer ayuda a jóvenes profesionales o colaborar con organizaciones comunitarias brinda la oportunidad de aplicar su invaluable experiencia y conocimiento acumulado. El servicio a otros no es solo una forma de llenar el tiempo; es un poderoso motor de bienestar mental y sentido de pertenencia.

Compromiso cívico activo: use este tiempo para participar más activamente en las cosas que afectan a la comunidad. El conocimiento y la experiencia de los jubilados son recursos invaluables para foros de debate, juntas locales o iniciativas de cambio.

2. El movimiento y la sociabilidad

Una jubilación exitosa y duradera requiere una inversión activa y no negociable en la salud. El sedentarismo no solo afecta al cuerpo, sino que también atrofia la mente y el espíritu, acelerando el deterioro.

La salud como proyecto diario: no se necesita empezar a correr maratones, pero sí es vital incorporar el movimiento regular a la rutina diaria. La consistencia es más importante que la intensidad. Caminar a paso ligero, nadar, bailar o practicar yoga son actividades que mantienen la movilidad articular y la salud cardiovascular. El ejercicio regular es el mejor escudo contra el deterioro físico, y su impacto en la regulación del estado de ánimo es invaluable.

Cultive sus relaciones sociales: la jubilación a menudo reduce las interacciones sociales que se daban de forma natural en el entorno laboral. Es fundamental ser proactivo para mantener las amistades existentes y crear nuevas conexiones. Únase a clubes de lectura, grupos de excursionismo o círculos de debate. La sociabilidad constante, al igual que el ejercicio, alimenta el cerebro, previene la depresión y combate el aislamiento, que es uno de los mayores peligros de esta etapa.

3. La mente nunca se jubila: aprender siempre

El cerebro humano es un músculo que necesita desafíos continuos. El ocio pasivo, como el consumo excesivo de televisión o la inacción mental, puede ser placentero a corto plazo, pero es contraproducente para un envejecimiento cerebral sano.

Empiece nuevas habilidades: este es el momento de dedicar tiempo a lo que siempre ha querido hacer o que realmente le gusta, aquello que por motivos de trabajo no podía realizar. Esto incluye aprender a cocinar algunas cosas, iniciarse en manualidades u otros pasatiempos.

La jubilación feliz no es una etapa para sentarse y esperar, sino una oportunidad. Es la ocasión de oro para viajar con libertad, dedicarse a pasiones olvidadas y, sobre todo, para decidir conscientemente cómo quiere vivir sus próximos años. Deje que el interés, y no la obligación, sea el nuevo motor de su día a día, y el éxito, la salud y la felicidad serán el resultado natural.

El autor es exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia.