‘Ustedes son la generación de cambio de nuestro país’

Palabras de Aurelio Barría, orador invitado en la ceremonia de graduación de la promoción 2025 de la Academia Interamericana de Panamá (AIP)

Me acojo a los saludos protocolares de las personas que me han antecedido en el uso de la palabra, en este importante acto de esta talentosa graduación de la promoción 2025. Saludo a todos los estudiantes de la Academia Interamericana de Panamá, a sus padres y familiares, y en especial al grupo de las directoras, maestras y profesores que hoy nos acompañan.

Quiero agradecer muy en especial a Manuelita Vallarino de Saint Malo, incansable y visionaria educadora y directora del AIP, por esta honrosa invitación para ser el orador invitado de este acto, al que asisten 83 estudiantes, dentro de los cuales hay tres pares de mellizos. Esta promoción 2025 es la graduación número 34 del AIP, siendo la primera en el año 1992.

Esta noche culminan con alegría y satisfacción 14 años continuos de preparación, que se iniciaron con su educación primaria en el año 2011.

Quiero ofrecerles cuatro breves consejos. Mi primer consejo es que hay que hacer las cosas bien y ser una buena persona; que tu conciencia y tus principios sean la guía de tus decisiones, por difíciles y complicadas que puedan ser. Ustedes tienen la capacidad y la mejor formación que han recibido en esta escuela y en casa, con el ejemplo de sus padres y familiares, para tomar buenas decisiones.

Mi segundo consejo es que no le tengan miedo al fracaso.

Lograr ingresar el próximo año a la universidad: probablemente muchos han escogido su carrera y estudios universitarios en diferentes campos. Sin embargo, estos próximos cuatro años, en promedio, que se requieren para lograr un título universitario, puede ser que les amplíen el horizonte y descubran otras opciones para seguir adelante en la construcción de su futuro profesional, académico o empresarial, como buenos ciudadanos.

Les exhorto a que no tengan miedo de equivocarse. Eso puede pasar con mucha frecuencia; lo importante es tener la capacidad y la voluntad de corregir lo actuado y seguir adelante.

“El hombre y sus circunstancias”. Me refiero a la frase del filósofo español Ortega y Gasset cuando expresó: “Yo soy yo y mi circunstancia”.

Lo traigo a su atención porque cada uno de ustedes y de nosotros, como personas, no podemos separarnos del contexto en que vivimos. Esto es la influencia que ejercen en nuestras vidas todo lo que nos rodea: el ambiente donde se vive, la cultura, los tiempos actuales, la familia, el país y su historia.

Es por ello por lo que debemos hacer el esfuerzo de cuidar el entorno donde estaremos, porque ese ambiente podrá influenciar nuestro comportamiento y nuestro desempeño. Esa es una realidad que debemos tener presente, porque de una u otra forma tendrá repercusión en las decisiones que tengamos que tomar.

Hace dos meses, estando de vacaciones en Barcelona, compré, para informarme como todos los días, el diario español El País, que traía una revista inserta que me llamó la atención y que se titulaba “Avanzar en el desorden mundial”. En ella encontré un artículo de opinión que se refería a la educación, escrito por Anna Bajo, responsable global de Impacto Social de Santander Universidades, bajo el título: “La formación continua ya no es una opción, es una necesidad ante la revolución digital y la inteligencia artificial”.

Eso me lleva a un tercer consejo para ustedes, los graduandos, y es que nunca dejen de aprender.

Esta generación Z, de la cual ustedes forman parte, está viviendo momentos de cambio y de transformación acelerada.

La escritora Anna Bajo decía, y cito: “Hasta hace bien poco, estudiar era la principal vía de preparación para un profesional. Años en escuela y, desde ahí, un salto al mundo real que suponía un cierre de la etapa educativa de la juventud, y al que tan solo pocos regresaban en su vida cotidiana”.

En otras palabras, la generación Baby Boomers, nacida después de la Segunda Guerra Mundial, a la cual yo pertenezco, terminaba su formación al concluir la universidad, bien con una licenciatura. Después vino la necesidad de aspirar a obtener una maestría, para lo cual el mundo profesional de empresas públicas y privadas ha exigido especialidades y enfoque en áreas específicas, y hasta ahí nos conformábamos.

Ahora la cosa es distinta; eso ya no es suficiente. El mundo está cambiando muy rápido y nos afecta a todos, no importa a qué nos dediquemos. La inteligencia artificial está transformando el panorama de manera dramática. Ya hay más necesidad de formación continua en tecnología, digitalización y ciencia de datos.

En diferentes foros internacionales sobre la educación y el futuro del trabajo, los expertos señalan que “hay que formar a los jóvenes para empleos que aún no existen, y eso exige competencias blandas, además de habilidades técnicas”.

El cuarto y último consejo que les doy es que ustedes tienen que desarrollar sus Power Skills.

¿Qué son estos Power Skills o también llamados Soft Skills o competencias blandas?

Según expertos psicólogos, educadores y consultores organizacionales, estas competencias cada vez son más importantes en la formación de los jóvenes. Son las habilidades personales y sociales que permiten a una persona interactuar efectivamente con otros, manejar emociones y desempeñarse de forma exitosa en distintos entornos.

Estas competencias blandas están relacionadas con la forma de ser, la forma de comunicarse y la forma de actuar. Se preguntarán: ¿cómo pueden ustedes tener y desarrollar esas competencias?

Esto es mediante el desarrollo del pensamiento crítico, la habilidad para enfrentar y resolver problemas, la toma de decisiones, el pensamiento creativo, la empatía o el esfuerzo de tratar de entender a otras personas, el trabajo en equipo, el liderazgo y la capacidad de organizarse, la puntualidad y la adaptabilidad a las circunstancias.

Pudiera hablarles de experiencias y consejos, pero el tiempo es limitado.

Escucharán con frecuencia que algunos dicen: “Qué suerte tienen algunas personas”.

Les voy a compartir uno de los consejos que recibí de una persona extraordinaria, un empresario sencillo, incansable y creativo, que dejó una gran huella y ha sido ejemplo para muchas personas: don Alberto Motta Cardoze, quien aconsejó a muchos jóvenes al decirnos que, para tener éxito en lo que uno haga, debes saber que: “The harder you work, the luckier you get”. En otras palabras, “cuanto más trabajes, más suerte tendrás”.

No quisiera dejar de reiterarles que ustedes son la generación de cambio de nuestro país. Ustedes serán los líderes, los profesionales, ejecutivos y empresarios que en su momento tendrán la responsabilidad de conducir los destinos de nuestro querido Panamá y de nuestras empresas, escuelas, instituciones públicas y comunidades.

Que ustedes, con su esfuerzo y dedicación personal, con humildad e integridad, cuando cada uno aporte con valores y con su participación cívica en los temas nacionales, tendremos un mejor futuro para ustedes y para todos los que conviven en este noble y bello Panamá.

Mis mejores deseos y éxitos para toda la promoción 2025 del AIP.