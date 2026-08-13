UTP: evaluar el camino, construir el futuro

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Panamá necesita fortalecer la educación superior, la investigación científica y la innovación tecnológica para reducir su dependencia externa y desarrollar capacidades propias que impulsen su competitividad y desarrollo.

Cumplir 45 años de vida institucional no debe ser un ejercicio de nostalgia ni de autocomplacencia. Para la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), este aniversario representa una oportunidad de reflexión ante una pregunta que el país ya no puede seguir postergando: ¿está Panamá preparado para competir en la economía global del conocimiento o se resignará a ser un consumidor permanente de tecnología desarrollada por otros?

Responder a este desafío exige mirar el pasado con sentido estratégico. Nuestra historia demuestra que la independencia académica surgida del antiguo Instituto Politécnico fue la decisión visionaria del Dr. Víctor Levi Sasso, fundador de la UTP. Sin embargo, los logros alcanzados no garantizan la pertinencia futura. Con una matrícula que supera los 30,000 estudiantes, el desafío trasciende el crecimiento cuantitativo: consiste en liderar la transformación de un país que requiere una profunda evolución de su modelo de desarrollo. Las universidades tecnológicas no pueden ser únicamente espacios de formación profesional; deben ser actores fundamentales en la construcción de capacidades científicas, tecnológicas e innovadoras que determinan la competitividad de las naciones, bajo un estricto marco de ética y responsabilidad social.

El mercado laboral contemporáneo es claro en sus exigencias. Ya no demanda exclusivamente profesionales capaces de operar sistemas, sino personas con pensamiento crítico, creatividad y capacidad para generar soluciones en entornos de cambio acelerado. La inteligencia artificial y la automatización están redefiniendo industrias y procesos productivos en todo el mundo. En este contexto, la actualización de los planes de estudio y la implementación del primer año de estudios generales en ingeniería en la UTP representan mucho más que ajustes académicos: constituyen herramientas de equidad que amplían el acceso ágil a una formación científica de excelencia para estudiantes de todas las regiones del país.

Esta visión también orienta nuestro Plan Estratégico hacia el Smart Campus UTP, una iniciativa estratégica que transforma las instalaciones universitarias en un campus inteligente para optimizar el uso de los recursos, agilizar el mantenimiento y mejorar la seguridad. No obstante, la transformación digital exige inversiones sostenidas y un firme respaldo estatal para garantizar que la infraestructura tecnológica conserve su vigencia frente a la velocidad de los cambios. Formar talento para una economía basada en el conocimiento requiere laboratorios modernos, plataformas tecnológicas actualizadas y docentes vinculados permanentemente a las fronteras de la investigación científica.

Bajo esta premisa, la ciencia debe dejar de verse como un privilegio académico y asumirse como un instrumento esencial para afrontar los principales desafíos nacionales. Frente a retos como la seguridad hídrica, la gestión integral de residuos, la soberanía alimentaria y la resiliencia de la infraestructura, la UTP se consolida como un aliado estratégico del Estado. Un país que no genera conocimiento propio queda expuesto a la dependencia tecnológica y a la necesidad de recurrir continuamente a soluciones concebidas desde contextos distintos de su realidad.

Por ello, fortalecer instancias como el Centro Experimental de Ingeniería y los demás centros de investigación de la UTP significa robustecer la capacidad nacional para anticipar y resolver problemas complejos. La investigación aplicada y la innovación no constituyen gastos prescindibles; son inversiones con un impacto social, económico y tecnológico de largo alcance. La producción científica nacional es también una expresión de soberanía.

Ese horizonte de progreso tampoco puede construirse excluyendo el talento de la mitad de la población. El aumento del estudiantado femenino en áreas especializadas como logística, ingeniería marítima y ciencias ambientales refleja una visión institucional que reconoce la equidad como un factor esencial para la innovación. El futuro tecnológico de Panamá requiere la participación plena de todo su talento.

Sin embargo, alcanzar ese futuro exige algo más que reconocimiento simbólico: requiere un compromiso tangible con la academia. Aunque la sociedad panameña valora la calidad y los aportes de los egresados de la UTP, ese reconocimiento debe traducirse en una verdadera coherencia presupuestaria. Apostar por la educación tecnológica implica comprender que la investigación, la innovación aplicada y la formación de alto nivel demandan financiamiento estratégico, continuo y suficiente. La realidad es sencilla: no podemos aspirar a estándares de excelencia internacional sin los recursos necesarios para sostenerlos.

Tras 45 años de trayectoria, la respuesta es inequívoca: Panamá posee el talento para competir en la economía global del conocimiento, pero este potencial solo se materializará con una inversión sostenida en educación superior, investigación científica e innovación tecnológica. Por ello, es necesario un gran pacto nacional entre la academia, el Estado, el sector productivo y la sociedad civil. Asumir esta responsabilidad compartida es la única vía para transformar el potencial de Panamá en prosperidad, innovación y desarrollo económico y social para la próxima generación.

La autora es rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá.