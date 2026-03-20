Vacamonte: la movilidad del futuro en Panamá Oeste

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Consolidado como el corazón pesquero de Panamá Oeste, el corregimiento de Vacamonte es un espacio con proyección internacional gracias a su puerto. Con más de 46,597 habitantes registrados en el último censo, la zona vive hoy la paradoja de un desarrollo demográfico que ha crecido a una velocidad superior a su capacidad de respuesta.

Vacamonte está lista para dejar de solo “crecer” y empezar a “prosperar”. Rediseñar su estructura bajo el modelo de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT) no es solo un plan de movilidad sostenible; es el compromiso de alinear el ordenamiento del suelo con el ritmo de vida de sus ciudadanos.

Para comprender el alcance del Desarrollo Orientado al Transporte (DOT), primero debemos hablar de una de sus fórmulas que lo hace posible: el “Bus de Tránsito Rápido” (BRT). No nos referimos a un bus convencional, sino a un “metro sobre ruedas”. Imagine un sistema donde el autobús no pelea por espacio con los autos particulares porque cuenta con un carril exclusivo. Imagine que, en lugar de subir y pagar al conductor causando filas interminables, usted entra a una estación cerrada, paga su pasaje en un torniquete y aborda el bus en segundos, al mismo nivel de la plataforma.

Por otro lado, aparece el Tren Ligero. Si el Autobús de Tránsito Rápido es un bus con alma de metro, el Tren Ligero es un tren moderno y eléctrico que corre sobre rieles a nivel de superficie.

Aunque su construcción requiere una inversión más alta, este sistema tiene un “superpoder”: la permanencia. Cuando un inversionista ve rieles en el suelo, sabe que esa ruta es definitiva; esto atrae automáticamente mejores comercios, edificios de apartamentos modernos y parques urbanizados.

Tener buses o trenes modernos es solo la mitad de la batalla. La pieza que une todo el rompecabezas es el Desarrollo Orientado al Transporte. Este concepto es, quizás, el más importante para la calidad de vida del ciudadano. En palabras sencillas, el Desarrollo Orientado al Transporte significa dejar de construir ciudades para los carros y empezar a construirlas para las personas.

Hoy, en Vacamonte, muchos dependen obligatoriamente de un vehículo incluso para comprar el pan o ir a la farmacia. El objetivo es resolver la “última milla”: que usted pueda salir de su residencia, caminar cinco minutos por una acera ancha y sombreada o usar ciclovías seguras que conecten con las estaciones principales para viajar al trabajo sin necesidad de tocar un volante.

Para aplicar esto a nuestra realidad, la solución latente se encuentra en una Estación Multimodal en Vista Alegre. Este no es solo un punto de parada; es el gran nodo de energía donde convergerán la Línea 3 del Metro, el sistema de alta capacidad (ya sea el bus rápido o el tren ligero) y las rutas internas de buses.

La visión es crear un circuito estratégico que inicie en este nodo, cruce el puente sobre la autopista y recorra la vía hacia el Puerto de Vacamonte, pasando por el Boulevard Germán Ruiz Díaz y las calles principales de Altos del Tecal y Ciudad Esperanza. Este anillo de movilidad no solo llevaría a la gente a la ciudad, sino que conectaría a los trabajadores directamente con el puerto, cerrando un ciclo productivo que hoy es ineficiente.

El futuro de Vacamonte no tiene por qué ser una eterna fila de luces rojas en la autopista. Debe ser un modelo de ordenamiento territorial sostenible donde la tecnología del transporte y la calidez de la vida comunitaria caminen de la mano.

Al integrar buses rápidos, trenes ligeros y un diseño de planificación que tenga como objetivo al ser humano, Vacamonte dejará de ser solo promesas para convertirse en el lugar donde finalmente todos tengamos tiempo para vivir.

El autor es estudiante de la Maestría en Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sosteniblede la Universidad de Panamá.