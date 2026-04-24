Vacunar, una forma de cuidar a quienes amamos

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

En el ámbito de la salud no hay medida más costo efectiva que la vacunación: cada dólar invertido en una vacuna disminuye en gran medida los gastos en atención médica a futuro. Durante los últimos dos años se ha visto un aumento significativo en los casos de enfermedades que habían sido eliminadas, además de la detección de brotes autóctonos en múltiples países de la región.

Durante 2025, en la Región de las Américas fueron confirmados 7,132 casos de sarampión, incluyendo países como Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, México y Perú. Esto representa un aumento de 20 veces en comparación con el mismo periodo de 2024. Por esta razón, Panamá, como país con alto tránsito de personas que ingresan y egresan, no puede bajar la guardia.

Cada año se celebra la Semana de Vacunación de las Américas, que en 2026 tendrá lugar del 23 al 30 de abril, bajo el lema: “Tu decisión marca la diferencia: métele un gol al sarampión, vacúnate”. Esta iniciativa se enfoca en prevenir brotes y fortalecer la cobertura de vacunación a nivel nacional.

Si bien la estrategia está enfocada en la protección contra el sarampión, durante esta semana se intensifican los esfuerzos para la promoción de la salud en todos los grupos de edad: menores de 1 año, niños de 1 a 4 años, embarazadas y adultos mayores, con vacunación contra influenza, neumococo, virus del papiloma humano y varicela.

Panamá cuenta con uno de los esquemas de vacunación más completos del mundo, que ofrece alrededor de 23 vacunas que protegen contra más de 30 enfermedades prevenibles. Es el momento de intensificar la cobertura de inmunización a nivel nacional frente a esta creciente ola de brotes o epidemias que pueden afectar la calidad de vida de todos los panameños.

En esta Semana de Vacunación de las Américas quiero recordarles que vacunarse es un gesto de amor, hoy y hacia el futuro, no solo hacia nosotros mismos, sino también hacia nuestros familiares, amigos y colegas.

El autor es médico y subinvestigador del Centro de Vacunación e Investigación (Cevaxin), parte de la red Endpoints, para Ciencia en Panamá.