Vacunarse también es rejuvenecer

Exclusivo

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

La medicina molecular ha transformado nuestra comprensión del envejecimiento. Hoy sabemos que no basta con contar los años transcurridos desde nuestro nacimiento para definir nuestra edad. Existe una diferencia entre la edad cronológica y la edad biológica. Dos personas de la misma edad pueden presentar estados de salud radicalmente distintos, dependiendo de factores como las enfermedades acumuladas, la función inmunológica y los hábitos de vida.

Para estudiar estos procesos, la ciencia ha desarrollado herramientas conocidas como relojes biológicos. Estos permiten estimar el grado de envejecimiento de células y tejidos mediante marcadores moleculares que reflejan el desgaste acumulado del organismo. Uno de los hallazgos más consistentes es que la inflamación crónica constituye uno de los principales motores del envejecimiento.

A medida que envejecemos, el sistema inmunológico experimenta cambios progresivos. Aparece un estado de inflamación persistente de bajo grado que contribuye al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, deterioro cognitivo, diabetes, fragilidad y muchas otras condiciones asociadas a la edad avanzada. Este proceso puede acelerarse aún más cuando sufrimos infecciones.

Las enfermedades infecciosas no siempre terminan cuando desaparecen los síntomas. En muchos casos dejan una huella biológica duradera. La experiencia reciente con COVID-19 permitió observar con claridad cómo algunas infecciones pueden desencadenar alteraciones inflamatorias persistentes y acelerar procesos relacionados con el envejecimiento celular.

Desde esta perspectiva, las vacunas hacen mucho más que evitar una enfermedad específica. Al prevenir infecciones graves, hospitalizaciones y complicaciones inflamatorias, ayudan a proteger los sistemas biológicos que sostienen nuestra salud a largo plazo.

Diversos estudios han comenzado a documentar beneficios adicionales asociados a la vacunación en personas mayores. Se han observado reducciones en el riesgo de hospitalizaciones cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, accidentes cerebrovasculares y algunas formas de deterioro cognitivo. Particularmente llamativa es la evidencia emergente que relaciona determinadas vacunas con una menor probabilidad de desarrollar demencia, como la vacuna de herpes zoster.

Aunque muchos de estos estudios son observacionales y todavía se requiere investigación adicional para establecer relaciones causales definitivas, los resultados son notablemente consistentes. Diferentes vacunas, administradas en distintos países y poblaciones, parecen asociarse con una mejor preservación de la salud cerebral durante el envejecimiento.

La explicación más plausible apunta nuevamente al sistema inmunológico. Cada infección evitada representa una reducción del daño inflamatorio que el organismo tendría que enfrentar. Menos inflamación significa menor estrés sobre los vasos sanguíneos, el cerebro, el corazón y otros órganos vulnerables al paso del tiempo. Además, algunas vacunas parecen inducir fenómenos de “inmunidad entrenada”, mediante los cuales ciertas células inmunológicas desarrollan respuestas más eficientes y equilibradas frente a futuros desafíos.

En términos sencillos, un sistema inmunológico mejor preparado puede comportarse de manera más resiliente y menos desgastada con los años.

Esto obliga a replantear nuestra visión tradicional de la vacunación en la adultez. Vacunarse ya no debería entenderse únicamente como una medida para evitar una infección estacional o una enfermedad puntual. Puede considerarse también una inversión en el envejecimiento saludable.

Vivimos en un mundo donde la expectativa de vida continúa aumentando. El verdadero desafío ya no es solamente vivir más años, sino llegar a ellos con buena salud física, mental y funcional. La longevidad pierde valor cuando está acompañada de enfermedad, dependencia o deterioro cognitivo.

Por ello, las estrategias que permiten preservar la función biológica adquieren una importancia creciente. La alimentación saludable, la actividad física, el sueño adecuado y la estimulación cognitiva seguirán siendo pilares fundamentales. Pero la evidencia sugiere que la vacunación también merece un lugar en esa lista.

Las vacunas no detienen el paso del tiempo. No eliminan las arrugas ni revierten décadas de envejecimiento. Sin embargo, pueden ayudar a proteger los mecanismos biológicos que determinan cómo envejecemos. Al reducir infecciones, inflamación y daño acumulado, contribuyen a mantener un organismo más resiliente y funcional durante más tiempo.

Quizás esa sea una de las formas de entender la vacunación en el siglo XXI: con base en la evidencia de la medicina molecular, como una estrategia para preservar la salud biológica, retrasar los procesos asociados al envejecimiento y favorecer una vida más saludable e independiente.

En un sentido biológico profundo, vacunarse también es rejuvenecer.

La autora es directora ejecutiva de CEVAXIN e integrante de la Fundación Ciencia en Panamá.