Panamá, 28 de abril del 2026

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    diputados independientes

    Vamos y el problema de los partidos

    Pedro Crenes

    «Un partido es una herramienta, no un invento terrible que convierte a los que los conforman en malas personas o gestores. De igual manera, ser candidato independiente no te convierte en mal o buen político. Igual, una bancada no sustituye a un partido, y la suma de independientes bajo unas siglas forma, de facto, un partido, pero sin sus compromisos y responsabilidades. En resumen, los partidos políticos, bien usados, son una herramienta democrática básica a la que no hay que temer ni demonizar».

    Escribí esto en julio del año pasado. El problema de Vamos es un problema de concepción de lo que es un partido; es no entender que no puedes hablar de coalición y actuar como tal, aglutinar independientes y hacerlos actuar como si estuvieran bajo la disciplina de uno.

    Un «independiente», por definición (la semántica es necia, como la realidad), es uno «que no depende de otro», alguien autónomo, y como tales han expuesto el grave peligro de la atomización parlamentaria.

    Ante las viejas sombras políticas que pretenden volver por sus fueros, Panamá necesita un partido serio, con proyección nacional, con programa y sin dependencia del pasado, que demuestre que tiene más argumento político que voluntades independientes «sujetas» a una coalición que actúa como partido, como si los votantes no se dieran cuenta: blanco y en vaso parece leche, pero es bebida vegana de almendras. Cuando el electorado da un trago, detecta el truco.

    Cuidado con la atomización y las promesas que hacen las coaliciones de independencias. Pasa igual que en los partidos, sí, pero no es un problema de la herramienta democrática llamada «partido»; es un asunto de voluntades políticas que deben ser honestas y respetar la disciplina.

    Lo malo de las independencias es que, cuando deciden de forma autónoma —que es lo natural—, se les quiere corregir como si fueran un partido: quieren que el electorado le dé un trago a la bebida de almendras y se crea que es leche.

    El autor es escritor.

    Pedro Crenes

    Columnista


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