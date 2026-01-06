Venezuela tiene que volver a luchar

Exclusivo Suscriptores

La caída de Maduro no equivale a liberación: la historia demuestra que la democracia no se exporta y que el futuro de Venezuela depende, ante todo, de su pueblo.

Dejando el romanticismo novelesco a un lado, veamos los hechos. ¿Son los norteamericanos libertadores? No. Aunque hagan publicidad de ello, no lo son. A Maduro lo sacaron por ser un supuesto delincuente narcotraficante y terrorista, no para liberar al pueblo venezolano. Lo de “narco” sirve para aludir al daño a lo interno de Estados Unidos y justificar la intervención. Lo de “terrorista”, para habilitarla dentro del derecho internacional. En ningún lado se habla de que lo sacaron por “dictador”. Si lo hubieran hecho de ese modo, por más heroico que suene, sería intervencionismo. ¿Por qué? Porque la liberación de los dictadores es algo que le toca al pueblo de cada nación. Pero, tristemente, una gran cantidad de venezolanos no está en Venezuela.

A Panamá nos quitaron a Noriega porque ellos —los mismos norteamericanos— crearon y mantuvieron nuestra dictadura militar. En consecuencia, tenían una deuda moral que saldar con nosotros, cosa que no pasaba en Venezuela, porque el chavismo no fue invención ni ha sido subvencionado por los estadounidenses. Entonces, ¿por qué habrían de quitárselo si fueron los mismos venezolanos quienes lo crearon y se lo aguantaron todo este tiempo, en presencia o a la distancia? Por otro lado, la relación de Noriega con Estados Unidos no era igual a la de Chávez ni Maduro. De hecho, antes de la invasión, Panamá había generado a lo interno varias intentonas de golpe a los militares. Entiéndase: la caída de los militares panameños, con o sin los americanos, era crónica de una muerte anunciada.

Ahora bien, lo que ha hecho Trump fue un cuadrangular con las bases llenas, pero solo para ellos. Aunque, dicho sea de paso, es obvio el parapeto, porque llevarse a Maduro no implicaba quedarse con el petróleo ni gobernar Venezuela. En pocas palabras, se posicionaron firmes en el sur, aseguraron cercanía con Colombia y sus movimientos “irregulares”, golpearon de carambola a Cuba y quedaron administrando petróleo ajeno. A este punto, es sano recordar que muchos estadounidenses, conservadores o demócratas, son capitalistas salvajes; en consecuencia, no trabajan por “amor al arte”. Esto es bueno saberlo y aceptarlo, porque los venezolanos no deben entrar en negación ni fantasear. De cualquier forma, la historia les regaló un momento de oro, pero dependerá de ellos si al final quedan mejor, igual o peor.

Como mencioné anteriormente, en Panamá los militares gobernaron en dictadura por veinte años con la anuencia de los estadounidenses, que para entonces tenían fuerte presencia armada en el istmo. Y el pueblo sufrió maltrato, injusticias, represión, desapariciones y muertes sin que a ellos les importara un ápice. Es más, cuatro años antes de la invasión, Noriega dictó una conferencia en la Universidad de Harvard sobre el papel de los ejércitos en la estabilidad regional y la lucha contra el narcotráfico en Centroamérica. Algún tiempo después, los mismos norteamericanos lo estaban deteniendo por narcotráfico internacional, lavado y crimen organizado. Dicho de otro modo, si los venezolanos no terminan de conocer a sus nuevos aliados, el chavismo —o lo que quede de él—, aun sin Maduro, podría tener larga vida.

¿A quiénes les toca hacer el trabajo duro de ahora en adelante? A los venezolanos. Tienen que regresar pronto, masivamente, unirse y volver a luchar con fuerza. ¿Por qué Trump no escogió a María Corina Machado? Cito textualmente: “No tiene el apoyo interno ni el respeto del país; no tiene el respaldo”. Si el pueblo venezolano se muestra ausente, débil y dividido, parecerá que el gobierno actual tiene todo el respeto y apoyo popular del país. Tristemente, ya no aplica eso de “contigo a la distancia”. Venezuela merece ser libre y próspera de nuevo, claro que sí, pero eso depende principalmente de su pueblo.

El autor es ingeniero en sistemas.