Venezuela y el retorno de los incentivos: mercados, transición y una oportunidad regional

Los acontecimientos de inicio de año en torno a la captura de Nicolás Maduro marcaron el inicio del cierre de un ciclo prolongado de deterioro institucional que durante años fue evidente para la región. Ese ciclo estuvo caracterizado por la concentración del poder político, la subordinación de la actividad económica a decisiones discrecionales y la erosión sistemática de la libertad económica. La acumulación de estos factores terminó por debilitar la capacidad productiva del país y aislarlo de los flujos de comercio, inversión y financiamiento internacional. El escenario que se abre a partir de ahora es incierto, pero plantea una discusión inevitable sobre el rol de los mercados y de las instituciones económicas abiertas en los procesos de recuperación.

El momento actual puede interpretarse como el inicio de una transición. La experiencia histórica muestra que los procesos de reorganización política acompañados por una reconstrucción de la libertad económica tienden a generar trayectorias de estabilización más sostenibles. Casos como Panamá o Puerto Rico ilustran procesos graduales donde la consolidación institucional estuvo asociada a la apertura comercial, el respeto a los contratos y la integración a los mercados internacionales. Venezuela entra ahora en una etapa donde las decisiones sobre derechos de propiedad, reglas regulatorias y acceso al capital serán determinantes para su reinserción económica.

Los mercados financieros reaccionaron con la rapidez que los caracteriza. El capital suele anticipar cambios en el entorno de incentivos, ajustando sus posiciones en función de señales tempranas. En este contexto, el comportamiento bursátil de Chevron se convirtió en un indicador particularmente revelador. El 3 de enero, la acción registró un repunte abrupto, muy por encima de su promedio reciente. El movimiento reflejó la expectativa de que el sector energético venezolano podría operar nuevamente bajo esquemas compatibles con la libertad de inversión, la seguridad jurídica y la lógica empresarial. La reacción no estuvo vinculada a resultados inmediatos, sino a la lectura de un cambio en las condiciones institucionales.

Este episodio resulta relevante por su significado económico. Venezuela concentra algunas de las mayores reservas de hidrocarburos del mundo y, antes del colapso institucional, contaba con capacidades técnicas y humanas altamente competitivas. La recuperación de ese potencial depende de un entorno donde las decisiones de inversión respondan a señales de mercado y donde el capital pueda asignarse sin interferencias políticas arbitrarias. Una reactivación de la industria energética bajo estas condiciones tendría efectos que se extenderían a toda la región, impulsando el comercio, la infraestructura, los servicios asociados y las cadenas logísticas latinoamericanas.

El contexto global, sin embargo, refleja una combinación de oportunidad y cautela. El precio del oro mantiene una tendencia ascendente, un patrón consistente con períodos de incertidumbre. Esta dinámica convive con flujos de capital orientados hacia sectores y países que ofrecen marcos regulatorios claros y previsibles. La coexistencia de ambos movimientos subraya la importancia de la libertad económica como criterio de selección para la inversión en un entorno global más competitivo y tecnológicamente disruptivo, marcado por el avance de la inteligencia artificial.

América Latina aparece nuevamente en este escenario. En 2024, la región generó aproximadamente 5.9 millones de millones de dólares de producto interno bruto a precios constantes, con una población cercana a los 660 millones de personas. India, por su parte, produjo alrededor de 3.6 millones de millones de dólares con más de 1,400 millones de habitantes. La relación entre producción y población sugiere un amplio margen de expansión económica para América Latina. La materialización de ese potencial depende de la capacidad de los países para fortalecer la libertad económica, garantizar estabilidad institucional y permitir que los mercados coordinen la inversión, innovación y productividad.

El escenario que se perfila es exigente y, al mismo tiempo, significativo. La transición venezolana, el interés renovado del capital en sectores estratégicos y la selectividad que domina los mercados globales configuran un momento decisivo para la región. El rumbo que adopte América Latina dependerá de su disposición a consolidar economías abiertas, reglas claras y espacios amplios para la iniciativa privada. La forma en que se gestione esta coyuntura definirá si el contexto actual se traduce en un episodio transitorio o en el inicio de una etapa de crecimiento sostenido basada en la libertad económica e integración al mundo.

El autor es miembro de la Fundación Libertad.