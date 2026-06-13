Ver mejor, vivir mejor: una nueva oportunidad para la salud visual en Panamá

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Pocas veces pensamos en nuestra visión hasta que empezamos a perderla. Sin embargo, para un porcentaje de la población panameña, las enfermedades visuales representan una preocupación diaria que afecta mucho más que la capacidad de ver. Impactan la independencia, la movilidad, el bienestar emocional y la calidad de vida de quienes las padecen y de sus familias.

La buena noticia es que hoy la ciencia nos ofrece razones para ser optimistas.

Vivimos una etapa de importantes avances en la salud visual. Enfermedades que durante años estuvieron asociadas a un deterioro progresivo de la visión cuentan ahora con mejores herramientas para su detección, monitoreo y tratamiento. Esto es especialmente relevante para personas que viven con condiciones como la retinopatía diabética, la degeneración macular asociada a la edad, el edema macular diabético o el glaucoma.

La pérdida de visión no solo afecta la capacidad de leer, conducir o reconocer rostros. También puede aumentar el riesgo de aislamiento social, ansiedad, depresión y pérdida de autonomía, especialmente entre los adultos mayores. Por eso, cuando hablamos de salud visual, hablamos también de dignidad, bienestar y calidad de vida.

En este contexto, la innovación científica está marcando una diferencia real. Nuevas tecnologías diagnósticas, herramientas digitales y avances terapéuticos están permitiendo detectar enfermedades de manera más temprana y ofrecer tratamientos más precisos. Cada diagnóstico oportuno representa una oportunidad única e invaluable para preservar la visión y evitar complicaciones que pueden afectar profundamente la vida de una persona.

Panamá está dando pasos importantes en esta dirección. La incorporación de innovación de última generación para enfermedades de la retina dentro del sistema público de salud posiciona al país como un referente en Centroamérica y el Caribe. Más allá de la tecnología, esto significa que más pacientes podrán acceder oportunamente a alternativas que les permitan conservar su visión, mantener su independencia y seguir realizando las actividades que forman parte de su vida cotidiana.

Pero la innovación, por sí sola, no es suficiente. Para que sus beneficios lleguen a quienes más los necesitan, es fundamental fortalecer la detección temprana, promover los controles oftalmológicos periódicos y continuar construyendo puentes entre especialistas, instituciones de salud, investigadores e industria.

Recientemente, en Panamá ocurrió un encuentro de especialistas de toda América Latina, en donde se compartieron experiencias y conocimientos sobre los avances que están transformando el manejo de las enfermedades de la retina. Este intercambio confirmó algo esencial: cuando la evidencia científica, la innovación y la colaboración trabajan juntas, los pacientes son los principales beneficiados.

Creemos que el futuro de la salud visual debe centrarse en las personas. Detrás de cada avance científico hay alguien que desea seguir leyendo un libro, reconocer el rostro de un ser querido, caminar con seguridad o mantener su independencia.

La ciencia está abriendo nuevas oportunidades para enfrentar enfermedades que históricamente han limitado la vida de millones de personas. El desafío ahora es asegurar que esos avances lleguen a tiempo a quienes los necesitan. Porque proteger la visión es también proteger la calidad de vida, la autonomía y el futuro de miles de panameños.

El autor es director médico de Roche para Caribe, Centroamérica y Venezuela.