Otra vez en la lista gris del GAFI

En vísperas de que los miembros del Grupo de Acción Financiera (GAFI), organismo supervisor del tema de lavado de dinero a nivel mundial, nos coloque en la lista de países no cooperadores en materia de blanqueo de capitales vale la pena recordar lo incompetente que han sido los países desarrollados, especialmente los europeos, en prevenir y castigar ese crimen tan serio del cual acusan, injustamente, a Panamá y a otros países más pequeños.

Según la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas (Undoc), se estima que la plata que se lava en el mundo anualmente está entre 2% y 5% del producto interno bruto global. Es decir, entre 800 billones de dólares y 2 trillones de dólares. Los sistemas bancarios de Panamá y Centroamérica juntos no exceden 250 billones de dólares en activos, cifra similar a la que, solamente, Danske Bank en Estonia lavó en menos de lo que se persigna un ñato.

El jefe de la Autoridad Bancaria Europea (ABE), José Campa, acaba de declarar que el mandato otorgado a su organización -a raíz del escándalo de Danske Bank en Estonia- no será suficiente para evitar la ola de plata sucia en Europa. Campa confiesa al Financial Times, de 10 de junio de 2019, que “…(el mandato) es un rol limitado, de coordinación más que uno de asegurar defensas iguales a lo largo de la Unión Europea contra las ganancias ilícitas”. Sigue Campa: “. . . yo no creo que el mandato que ha recibido la ABE solucionará el problema. No es un mandato para armonizar ni regulaciones ni prácticas, en la Unión. Porque para empezar ese proceso se necesita, primero, legislación”. Este tío es un fenómeno.

Para cumplir esta importante misión, informa el Financial Times, le han permitido a Campa contratar a 10 personas adicionales , lo que demuestra la magnitud del compromiso de las autoridades europeas con erradicar el blanqueo de capitales. Sin duda alguna, el alarde presupuestario llevó a Campa a confesarle al Financial Times: “Necesitamos ser prudentes con las expectativas del mandato otorgado al ABE en cuanto a lavado de dinero”. Dice Campa: “Ha habido muchos casos de lavado de dinero en Europa, sí, y en algunos casos inmensos. No estoy diciendo que tenemos un buen sistema”. Su declaración equivale a un tímido mea culpa cuando lo que debe aceptar es que los bancos europeos lavan plata como si el mundo se fuera a acabar mañana y lo viene haciendo desde hace años.

En diciembre de 2009, entrevistado por The Observer, el italiano Antonio Maria Costa, jefe de Undoc afirmó: “la plata de las drogas fue lo que salvó a nuestros bancos durante la crisis financiera. Cuando los bancos dejaron de prestar plata, el dinero de las drogas era el único capital de inversión disponible”. Costa afirma haber visto más de 238 billones de libras esterlinas blanqueadas durante la crisis financiera de los años 2008-2009. Y como ahora le ha dado a las autoridades europeas locales por dudar mis fuentes, les recomiendo la lectura del informe “ Criminals saved our Banks: The Effect of Money Laundering during the Financial Crisis” (2010) escrito por Joras Ferwerda, MSc., de la Escuela de Economía Utrecht, en los Países Bajos.

Lo cierto es que José Campa cuenta con mucha experiencia que lo debe ayudar en su nueva misión. Por un lado, por años fue ejecutivo de Banco Santander. Por otro lado, al ser español, conoce muy bien el problema del tráfico de drogas y del lavado de dinero de esa actividad siendo España el segundo consumidor más importante de cocaína del mundo, inclusive ganándole por una nariz a Estados Unidos (no intento juego de palabras). Para los curiosos, Inglaterra lleva años siendo el líder indiscutible.

Así es que mientras GAFI se dará gusto insultándonos en los próximos días, poniendo a correr a los bancos locales y al nuevo gobierno, en Europa es una actitud de: aquí todos quietos en home; lavamos y pagamos las multas.

Le deseo suerte al nuevo gobierno. Que actúe con dignidad (que mucha falta nos hace a todos) y con la sagacidad que le faltó al gobierno saliente. Dicen que la mejor defensa es la ofensa. No sé si es verdad. Pero hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes es la definición de locura (Albert Einstein). Cambiemos el libreto. Panamá es imparable.

El autor es abogado